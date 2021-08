Gemma Galgani impazzita, si rifà naso e labbra. “Volto trasformato, bruttissima”. Fan senza parole

Gemma Galgani si sta godendo l’estate prima di fare il suo ritorno tra il parterre femminile di Uomini e Donne. Mancano poche settimane alla ripresa della messa in onda del dating show più seguito del pomeriggio di Canale 5. La storica dama del trono over sarà presente anche in questa nuova stagione, dopo che per l’ennesima volta le sue conoscenze all’interno del programma sono naufragate con l’inizio dell’estate.

Gemma Galgani riuscirà mai a trovare l’uomo giusto per lei, che decida di accompagnarla fuori lo studio di Uomini e Donne? Magari quest’edizione sarà decisiva, ma nel frattempo la dama non si perde d’animo. L’acerrima rivale di Tina Cipollari, infatti, in questa calda estate ha deciso di concedersi un altro ritocchino estetico, prima di fare il suo ritorno sul piccolo schermo.

Già gli scorsi anni la Galgani si era sottoposta a qualche piccolo intervento chirurgico, come per esempio la ricostruzione dei denti. E adesso la dama sembrerebbe si sia concessa un ritocco di rinoplastica e qualche siringa anche alle labbra. La protagonista dell’ex trono over in queste settimane, infatti, pare che abbia scelto di tenersi lontano dai social.

C’è chi pensa che la sua assenza sul web sia dovuta a qualche novità legata al programma di Maria De Filippi, chi invece crede che Gemma Galgani abbia deciso di non mostrarsi più sui social per fuggire alle eventuali critiche sul suo nuovo ritocco. Da alcune fonti infatti sembra che il volto ora sia totalmente trasformato e che la dama fosse più bella prima di cedere alla chirurgia estetica. Insomma Gemma si starebbe nascondendo proprio per non ricevere le critiche dai fan.

Ma purtroppo per lei, se la dama ha sul serio ceduto all’ennesimo intervento chirurgico, a settembre ci sarà Tina Cipollari a commentare insieme al pubblico di Canale 5 la sua scelta. L’opinionista non ha mai visto di buon occhio la protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne e spesso l’ha accusata di aver esagerato con i ritocchi estetici, vista la sua età. Eppure, Gemma Galgani sembra essere a posto con sé stessa e che adesso si piaccia ancora di più. Chissà adesso Tina Cipollari quale critiche rivolgerà alla dama dopo essere venuta a conoscenza del suo nuovo ritocchino.

