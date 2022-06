Gemma Galgani in lacrime annuncia il suo addio a Uomini e Donne. “Ecco perché mi fanno fuori”

E’ finita un’altra stagione di Uomini e Donne e Gemma Galgani, insieme a Ida Platano, si sono lasciate andare a momenti di malinconia sui social. Le due infatti hanno ricordato diversi momenti trascorsi insieme durante il lunghissimo periodo passato nel dating show. Questo ha dato molto da pensare ai telespettatori del programma di Maria De Filippi. E’ da mesi che si rincorrono le voci riguardo l’addio definitivo della dama 72enne. Si dice che con molta probabilità a settembre la donna potrebbe tentare un reality show, forse il Grande Fratello Vip oppure La Talpa.

Ancora non si sa con esattezza il futuro di Gemma Galgani nel mondo del piccolo schermo. Quello che è certo è che a Uomini e Donne le hanno tolto moltissimo spazio da un momento all’altro. Se prima la maggior parte delle puntate si concentravano su di lei, oggi i riflettori si sono puntati proprio sulla sua amica, Ida Platano. Adesso, i ricordi condivisi dalle due donne con tanta malinconia fanno pensare che la torinese abbia salutato per sempre la sua poltrona nel parterre femminile del dating show. Il trono che lei deteneva più dei giovani tronisti le è stato tolto definitivamente.

In un primo momento è sembrato che il rapporto tra Gemma Galgani e Ida Platano si fosse incrinato, a causa di questo cambiamento da parte della redazione. Ma grazie ai videoclip capiamo che le due donne sono ancora molto amiche. Sicuramente la dama di 72 anni, dovendo abbandonare Uomini e Donne, ha dovuto anche accettare le decisioni di Maria De Filippi e farsi da parte. La sua compagna di viaggio, dal suo canto, ha saputo ben gestire le attenzioni puntate su di lei e ha dato spettacolo per i telespettatori. Non soltanto con le solite frequentazioni, ma soprattutto con il ritorno di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere è stato l’unico con cui Ida Platano ha deciso di uscire da Uomini e Donne. I due sono stati molto innamorati (o almeno così dicono), ma hanno sempre avuto due carattere contrastanti che li portava a litigare troppo. Adesso che lui ha fatto ritorno nel dating show è cominciata di nuovo la rocambolesca storia d’amore, che ha affascinato i telespettatori e portato a Maria De Filippi lo share desiderato. La presentatrice ha sempre puntato molto sulla coppia. In passato, quando erano appena usciti dalla trasmissione, li ha voluti a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore.

E’ proprio uno dei momento trascorsi nel reality dell’amore che è stato condiviso da Ida Platano e Gemma Galgani. Nel dettaglio, le due dame di Uomini e Donne hanno condiviso un momento in cui la parrucchiera era presa dallo sconforto a causa degli atteggiamenti di Riccardo Guarnieri. All’improvviso, sulla spiaggia era arrivata a consolarla proprio la dama torinese, che subito l’ha abbracciata con affetto, lasciando che l’amica si sfogasse tra le lacrime. “Non potevate farmi regalo migliore” disse Ida. La clip ha fatto il pieno di visualizzazioni e i telespettatori si domandano se l’amicizia tra le due continuerà anche adesso che saranno lontane. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Gemma Galgani in lacrime annuncia il suo addio a Uomini e Donne. “Ecco perché mi fanno fuori” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.