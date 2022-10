Gemma Galgani incinta, La rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Ecco chi è il padre, L’addio a Uomini e Donne

Gemma Galgani è rimasta incinta ma ha ricevuto un aborto spontaneo. La vediamo da moltissimi anni rincorrere l’amore a Uomini e Donne. A un certo punto siamo stati convinti che la sua ricerca dell’amore fosse diventata soltanto ricerca di visibilità. Infatti è diventata sempre più un personaggio pubblico, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, i riflettori in centro studio sembravano sempre puntati su di lei. Anche le sue relazioni sembravano prendere inevitabilmente la stessa piega: dopo un forte entusiasmo iniziale, finivano tra le sue polemiche e lamentele che facevano fuggire il cavaliere di turno.

Anche il più resistente veniva allontanato da Gemma Galgani che probabilmente, nel tempo, ha cominciato ad accontentarsi dell’amore del pubblico. Ma allo stesso tempo i telespettatori di Uomini e Donne hanno cominciato ad annoiarsi delle sue continue manfrine e hanno reso palese la loro contrarietà sui social, che oggi sono diventati un’arma per comunicare direttamente al mondo del piccolo schermo. Maria De Filippi, sempre molto attenta alle richieste del suo pubblico, ha spostato le telecamere verso Ida Platano. Non senza, però, dare un’ultima possibilità alla 73enne di trovare l’amore.

Si dice che questo sia l’anno giusto per Gemma Galgani. Dopo essere stata messa a un bivio, la donna ha capito che è giunto il momento di lasciare che un cavaliere la conquisti sul serio. Ci aspettiamo quindi di vederla uscire mano nella mano con qualcuno durante la stagione in corso di Uomini e Donne. E per lei vogliamo sicuramente tantissimi petali di rosa. Perché in fondo una donna deve avere pur qualcuno con cui invecchiare. La torinese è sola al mondo, e si è ritrovata coinvolta in questo gioco di luci e di fama, lasciando da parte quel che conta realmente nella vita.

Logico e comprensibile, ma adesso Gemma Galgani deve impegnarsi a trovare un uomo con cui trascorrere i prossimi anni. La donna sembra più determinata che mai ed è anche pronta a condividere momenti molto duri, che l’hanno resa così come la vediamo oggi. In particolare, un episodio che è avvenuto quando aveva quaranta anni. All’epoca è rimasta incinta del suo compagno, ma ha avuto un aborto spontaneo e non è riuscita a portare avanti la gravidanza. Quello è stato un momento definitivo, perché la nascita di un figlio avrebbe potuto compensare il suo bisogno di amare e di essere amata.

“Ho pensato che tutto questo amore che ho, e che spesso sembra spaventare gli uomini, forse nel tempo è rimasto inespresso.” Probabilmente Gemma Galgani non ha mai avuto realmente la possibilità di amare qualcuno completamente, come si può fare soltanto con un figlio. Quindi cerca di attaccarsi completamente a un uomo, ma troppo spesso il suo atteggiamento aggressivo finisce per lasciarla ancora sola. “Quando è arrivata la persona giusta era ormai troppo tardi. Questo amore che ho è tanto e sembra sempre che io debba mortificarlo. Vorrei essere compresa anche per questo”. Speriamo che a Uomini e Donne trovi un cavaliere a cui possa dare realmente tutto l’amore che ha.

Fatecelo sapere sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Gemma Galgani incinta, La rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Ecco chi è il padre, L’addio a Uomini e Donne scritto su Più Donna da Maria Costanzo.