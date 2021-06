Gemma Galgani non nasconde di essere in cerca dell’amore, il suo ultimo post fa intuire che questa ricerca non si fermerà mai.

L’amore ha molteplici forme e cambia in base alle persone che lo vivono. C’è chi ritiene che l’amore debba essere passionale, chi che debba essere soprattutto comprensione e dialogo chi, ancora, che debba essere travolgente. Ci sono poi quelle persone che sono innamorate dell’amore e tra queste sicuramente si può annoverare Gemma Galgani. La dama di ‘Uomini e Donne’ ha concluso l’ennesima stagione televisiva con qualche delusione e nessun risultato concreto.

Dopo la storia con Giorgio Manetti, uomo del quale è stata molto presa ma con cui non è andata bene, Gemma Galgani non ha più trovato qualcuno che le facesse battere il cuore alla stessa maniera. In qualche intervista rilasciata quest’anno ha dato parte della colpa agli opinionisti, specie a Tina Cipollari, colpevoli di avere un atteggiamento aggressivo contro i pretendenti e di fargli perdere la voglia di corteggiarla in modo sereno. In parte è anche colpa di una sua costante diffidenza: Gemma ormai sembra andarci sempre con i piedi di piombo ed al minimo segnale negativo tira i remi in barca e passa oltre.

Leggi anche ->Marica Pellegrinelli e Marco Borriello : il nuovo amore per l’ex di Eros Ramazzotti

Gemma Galgani è innamorata?

L’andamento delle sue ultime storie ha portato Tina Cipollari e l’ex Giorgio Manetti ad esprimersi duramente contro di lei. Entrambi ritengono che la sua presenza in studio non abbia più senso e che anche lei avrebbe perso interesse nel trovare una storia d’amore. Giorgio ha aggiunto che non capisce perché faccia parte del programma, dato che, a suo parere, la notorietà le deriva solamente dalla loro storia naufragata. Gemma si è difesa da queste parole, sottolineando come fosse a ‘Uomini e Donne’ già prima di conoscere Giorgio e spiegando che non si stancherà mai di cercare l’amore.

Leggi anche ->Romina Power il giorno del dolore : l’amaro sfogo sui social

In una recente intervista ha anche detto che se troverà l’uomo giusto vorrà anche convolare a nozze. Un proposito che, probabilmente, farà storcere il naso a qualcuno, ma che lei ritiene logico anche alla sua età. La dama torinese è convinta che l’amore non abbia età e che non dev’essere necessariamente finalizzato alla costruzione di una famiglia, può anche semplicemente unire due persone desiderose di vivere quel sentimento, che non si sono rassegnate a vivere in solitudine.

Leggi anche ->Alberto Matano sparirà dalla tv: ecco cos’è successo

Che sia innamorata dell’amore lo si capisce anche dai post che pubblica su Instagram. Uno degli ultimi raffigura l’occhio azzurro e screziato di una giovane. Accanto si legge l’aforisma di Caramagna (scrittore e studioso di aforismi tra i più conosciuti e apprezzati d’Italia) che recita: “In certi occhi respiri le storie, i viaggi e le canzoni più belle”.