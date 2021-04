Gemma Galgani lascia Uomini e Donne d’accordo con la redazione: Lo scoop bomba. “Maria la vuole in un altro programma. Ecco quale”

Uomini e Donne è ormai il più popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ultimamente la padrona di casa sta facendo grossi cambiamenti all’interno del suo programma. Molti cavalieri e dame over di vecchia data sono stati invitati a lasciare la trasmissione o non sono stati più invitati a tonare. Il motivo? una sorta di svecchiamento per puntare su volti nuovi e più interessanti. E secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Cronaka 12 uno dei personaggi più amati e discussi del programma, Gemma Galgani, sarebbe prossima a lasciare

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la Dama di Torino del Trono Over si è spesso sfogata per relazioni finite male. La fine del 2020 e l’inizio del 2021 per la Galgani sono stati davvero drammatici a livello sentimentale. Ha incassato una lunga serie di batoste dall’illusione rappresentata da Maurizio Guerci che di fatto l’ha sedotta e abbandonata passando per Maurizio P. il poeta che le ha preferito un’altra dama passando per Cataldo Coccoli e Maurizio Giaroni che l’hanno corteggiata solo per avere visibilità nel programma.

Gemma Galgani lascia il programma, ecco dove andrà

L’ultima delusione della serie è stato Riccardo, che ha voluto da lei solo una amicizia, ma in mezzo c’è la strana vicenda del riavvicinamento con Nicola Vivarelli e l’uscita esterna con Domenico B. nella quale la Galgani si è prestata ad un gioco in favore di telecamere affatto apprezzato dalla produzione. L’insieme di questi fattori, secondo quando raccolto dalla redazione di Cronaka 12, da ambienti vicini alla produzione, hanno indotto Gemma a prendere, di comune accordo con la De Filippi, una decisione drastica, quella di abbandonare Uomini e Donne

Nonostante infatti le recenti relazioni che sembrano andare meglio, recentemente Gemma ha anche ricevuto una dichiarazione d’amore in studio, la dama sarebbe molto stanca, anche dei continui attacchi di Tina Cipollari. L’opinionista infatti non perde occasione per inveire contro la dama torinese, addirittura rilasciando interviste su noti quotidiani per parlare male di lei. Insomma tutto questo ha portato Gemma, di comune accordo con la redazione di Uomini e Donne, a lasciare il programma entro la fine della stagione in corso.

Ma non si tratterebbe di un addio definitivo Gemma Galgani lascerebbe la fascia quotidiana del programma per tornare, probabilmente come opinionista, nella versione Vip di Uomini e Donne. Il progetto è ormai in avanzata fase di studio e dovrebbe vedere la luce nel prossimo autunno. Sarebbe una versione serale del dayting show con protagonisti personaggi noti dello spettacolo. Se son rose fioriranno. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Gemma Galgani lascia Uomini e Donne d’accordo con la redazione: Lo scoop bomba. “Maria la vuole in un altro programma. Ecco quale” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.