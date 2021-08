gemma-galgani-lascia-uomini-e-donne-per-partecipare-alla-talpa:-“ecco-come-l’ha-presa-maria”.-fan-senza-parole

Gemma Galgani abbandona U&D per il noto reality. Gemma Galgani potrebbe lasciare il format di Maria De Filippi per partecipare al ritorno di un noto reality di Canale 5. E’ senza dubbio una delle dame più amate e seguite di Uomini e donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani che ormai da più di 10 anni regala emozioni e risate ai fan del programma.

Da tempo, si sta parlando di un suo possibile addio, soprattutto da quando è arrivata Isabella Ricci, che nella scorsa stagione le ha dato filo da torcere. Ma il vero colpo di scena riguarderebbe la decisione improvvisa di partecipare ad un noto reality, e avrebbe avuto anche l’ok di Maria de Filippi per lasciare per un periodo Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia per La Talpa?

Gemma Galgani lascia davvero Uomini e donne? Questa è la domanda che tutti si stanno chiedendo in queste ore, dopo l’indiscrezione circolata sul web. Pare che la dama sia pronta a gettarsi in una nuova avventura, ovvero nel programma La Talpa che dovrebbe partire quest’autunno. Il pettegolezzo non sembra essere nemmeno così improbabile, dal momento che Gemma ancora non è riuscita a trovare l’amore negli studi televisivi.

Purtroppo, nemmeno nell’ultima stagione Gemma ha incontrato la sua anima gemella, anzi in tanti credono che i cavalieri si presentano da lei solo per visibilità. La settantunenne non sembra essere fortunata in amore. C’è da dire, inoltre, che la situazione per lei è peggiorata nel momento in cui tra il parterre è arrivata Isabella Ricci.

La new entry si è subito fatta notare sia a casa che nello studio e tanti telespettatori hanno chiesto esplicitamente a Maria di darle più spazio, in quanto bella, intelligente e di classe. Per adesso, sul rumors che possiamo dire sta facendo preoccupare seriamente i fan di Gemma Galgani non ci sarebbe nessuna certezza. D’altronde, nemmeno la dama si è ancora espressa sul pettegolezzo, magari forse starà aspettando di firmare prima il contratto.

Stessa cosa anche sul cast de La Talpa, al momento non ci sono anticipazioni certe tranne quella che riguarda Cristiano Malgioglio, corteggiato dalla redazione ma confermato già a Tale quale show. E a voi piacerebbe vedere Gemma Galgani a La Talpa e non più a Uomini e Donne? fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

