Gemma Galgani se ne infischia delle critiche. In barba ai pettegolezzi la Lady del Trono Over risponde a tono a chi le dice di starsene a casa e svela qual è il suo desiderio a 72 anni suonati.

Uomini e Donne, Gemma Galgani a 72 anni vuole questo dalla vita

Uomini e Donne si è fermato per la consueta pausa estiva e tornerà puntuale con le nuove puntate a settembre. In attesa di scoprire chi saranno i tronisti della nuova stagione, cerchiamo di capire come sta trascorrendo questo accenno di estate la star dello show, Gemma Galgani. Occhi puntati sulla dama di Torino che si è trovata ad essere protagonista delle cronache rosa in seguito ad alcune dichiarazioni.

Lady Galgani stanca di essere costantemente sotto accusa per la sua voglia di innamorarsi ha deciso di dare una risposta esemplare a chi le punta sempre il dito contro. La dama ha zittito tutti con una risposta davvero inaspettata. Fino a qualche giorno fa circolava in rete la notizia di un suo probabile abbandono.

Gemma Galgani, risposta secca agli haters

La possibile uscita di scena di Gemma dal programma ha entusiasmato gli haters, ma lei con fare disinvolta non solo ha smentito le voci del suo non ritorno, confermando la sua presenza ma ha lasciato tutti senza parola con una confessione molto personale. “Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni” – ha dichiarato Lady Galgani.

Gemma ha ben chiaro in mente cosa vuole dalla vita e dalle relazioni, non cerca storie passeggere ma durature e ricche di sentimento. La regina del Trono Over di Uomini e Donne ha poi speso delle parole argute per tutti coloro che la consigliano di stare a casa e di vivere la sua età in altro modo.

La Galgani con fare sarcastico ha detto loro: “Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale?”. Poi ha aggiunto: “Non mi voglio certo fare suora. La mia santa protettrice si chiama come me, Gemma Galgani, e non ha ancor esaudito il mio desiderio”. Gemma sogna il grande amore e chissà se non la rivedremo a settembre entrare in studio con l’uomo che la porterà all’altare!