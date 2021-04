Gemma Galgani riceve uno stipendio a Uomini e Donne? | L’indiscrezione che spiazza

Gemma Galgani è una storica dama di Uomini e Donne, da sempre in lite con l’opinionista Tina Cipollari, sua rivale. Molti però in questi anni si sono chiesti se la dama riceva un compenso per la sua partecipazione al dating show.

Gemma Galgani è uno dei volti più celebri di Uomini e Donne, una vera star del Trono over della trasmissione di Maria De Filippi, dove è nota anche per essere la rivale dell’agguerrita opinionista Tina Cipollari che la critica spesso.

La donna ha lavorato da sempre nel mondo dello spettacolo facendo una bellissima carriera che l’ha portata a diventare direttrice del Teatro Alfieri di Torino, città che ha lasciato da poco per trasferirsi a Roma. Lì ha potuto incontrare grandi attori come Gigi Proietti e Walter Chiari. La vera fama però è arrivata con il dating show di Maria De Filippi che ormai frequenta da molti anni alla ricerca dell’anima gemella.

C’è però un’indiscrezione sulla sua persona, circa un possibile guadagno preso per partecipare a Uomini e Donne, vediamo di che cosa si tratta nei particolari.

Gemma Galgani, la ricerca dell’amore a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata del programma Massimiliano è uscito in esterna con Federica, mentre Eugenia, a casa, soffocava dalla gelosia. La corteggiatrice è convinta che l’uomo non sia veramente interessato a lei e che la tenga nel programma solo per non ferirla. A un certo punto Eugenia ha provato ad andarsene, ma è stata convinta a restare da Massimiliano.

Per quanto riguarda la Galgani si è presentato un nuovo pretendente: Roberto, un 54enne originario della Puglia che ha detto di aver già visto la donna quattro anni prima a San Pietro in Bevania, un luogo molto tranquillo. Lui è rimasto molto colpito dalla donna per la sua personalità e il suo aspetto fisico. Peccato che la loro conoscenza sia stata distratta dai frequenti interventi della Cipollari in video.

Il presunto stipendio di Gemma

A ogni modo online circola un’indiscrezione circa uno stipendio che l’ormai veterana prenderebbe per partecipare al programma. Ne aveva accennato, un po’ di tempo fa in un’intervista a Fanpage l’ex dama Gilda Brandi. “Questa estate Gemma cercava di fare serate chiedendo, se non potevano pagare lei, di pagare almeno Giorgio. Specificava “l’importante è che paghiate Giorgio”. Lei ha uno stipendio, ma con quello stipendio deve viverci. Lo ha mollato per questo”.

Non ci sono conferme ufficiali su questo particolare, ma si pensa che Gemma riceva dei soldi per ogni puntata registrata. Purtroppo non si ha idea delle cifre, ma bisogna considerare che la dama è un personaggio molto affermato e che molti magari seguono Uomini e Donne solo per vedere lei, su Instagram inoltre ha un bel seguito: 531 mila followers tutti per lei.

