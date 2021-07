gemma-galgani-svela-come-stanno-realmente-le-cose:-un’amicizia-speciale

Gemma Galgani si confessa a Uomini e Donne Magazine svelando dettagli della sua vita privata. Di cosa ha parlato? Ecco le sue parole.

Gemma Galgani screenshot instagram

La celebre dama si è raccontata alle pagine di Uomini e Donne Magazine in cui ha rivelato dei particolari riguardanti la sua sfera privata.

La Galgani è una delle protagoniste indiscusse della platea di Uomini e Donne, trasmissione che vanta milioni di telespettatori in ogni sua puntata.

Il programma di Canale 5 è tra i più seguiti dal pubblico, sempre più incuriosito dalle storie sentimentali che fanno da protagoniste dello spettacolo di Maria De Filippi.

Ragazze e ragazzi si susseguono sul trono che rappresenta il simbolo del dating show. Amore ma anche amicizie quelle nate all’interno del programma tra i vari partecipanti.

–> LEGGI ANCHE Amici, come è cambiata l’ex cantante: la FOTO che lascia tutti a bocca aperta

Gemma Galgani e Ida Platano: com’è nata la loro amicizia

La celebre dama torinese ha raccontato a Uomini e Donne Magazine la sua bella amicizia nata con Ida Platano, altra partecipante dello show di appuntamenti guidato da Maria De Filippi. Le due amiche si sono conosciute proprio grazie alla partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

Il loro legame d’affetto che le unisce è nato al termine della stagione di Uomini e Donne, quando Ida e Riccardo hanno iniziato l’avventura al reality Temptation Island. La dama del Trono Over si è soffermata a parlare proprio del rapporto tra Riccardo e l’amica, in particolare della fine della loro storia d’amore.

–> LEGGI ANCHE Lo è diventato per la prima volta: l’annuncio ufficiale che commuove i fan

–> LEGGI ANCHE Belen Rodriguez, che gioia immensa: “Inaspettata ma bellissima”

Ida Platano ha vissuto momenti difficili in seguito alla rottura con il suo compagno. E proprio in quel periodo che la dama torinese le è stata accanto, aiutandola a superare le difficoltà connesse alla fine del suo rapporto con il cavaliere. Nonostante tutto, Gemma ha dichiarato di essere orgogliosa dell’amica e di essere pronta a difenderla in qualsiasi momento di bisogno.