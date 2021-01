generazione-tiktok:-cooker-girl

1- Ciao! Presentanti per noi!



Ciao Ragazzi! Sono Cooker Girl, diciannovenne innamorata di un mondo fatto di farina e zucchero, dal profumo di biscotti appena sfornati. Ho iniziato a cucinare quando avevo 12 anni, un po’ per” istinto di sopravvivenza”: le mie nonne, cuoche straordinarie dall’antipasto al secondo, non preparano dolci. Io e nonno Carlo, però, inguaribili golosoni, non potevamo finire il pasto senza un pezzetto di torta e, per rimediare a questa grande mancanza, ho iniziato a preparare dolci. Per aiutare poi i miei genitori, mi sono dedicata anche alle preparazioni salate e presto, come nelle storie d’amore più belle, mi sono innamorata della cucina senza rendermene conto.

2- Come esprimi la tua creatività su TikTok?



Ho principalmente imparato a cucinare su Internet e ho ben presente le difficoltà di chi è alle prime armi. Su TikTok propongo quindi ricette semplici, alla portata di tutti, cercando di far divertire gli utenti e di farli appassionare. Spesso sono loro stessi che mi propongono ricette da provare!

3- Qual è il video che ti sei più divertito a fare?



È un video insieme a mio cugino: avevamo appena finito la maturità e per festeggiare abbiamo preparato i Gyoza, senza averli mai fatti prima. Una ricetta super improvvisata, ma che racchiude l’essenza della cucina: curiosità e tanta, tantissima voglia di sperimentare!

4- Quali sono i tuoi effetti preferiti?



Non li uso spesso, ma adoro vedere i video di alcuni TikTokers che li provano! E per quanto mi riguarda, non può che piacermi l’effetto “vero chef”.

5- Musica: italiana o straniera?



Straniera, in particolare quella in lingua inglese: fin da piccola, sotto l’influenza di mio fratello, sono una grande fan di Eminem, fino ai miei preferiti, i “The Lumineers”

6- Cosa guardi su TikTok: hai account preferiti?



Sicuramente account di cucina: @newt, @jeremyscheck e @flakeysalt, oltre ad altri TikTokers italiani appassionati di cucina come @dilettasecco e @alexandro_b. Seguo poi tantissimo i video di Cecilia Cantarano, Abbie Herbert, Sebastiano Fighera, Gioele e Sayrevee.

7- Mi dai un consiglio per fare video fighi?



Devi essere tu in primis a divertirti, solamente così facendo trasmetterai gioia a chi ti guarda. E poi sperimenta: nuove inquadrature, trend, tipi di video, ma cerca di trovare un tuo stile!

8- Da dove prendi ispirazione per i tuoi video?



Sicuramente da altri TikTokers, italiani e internazionali, non necessariamente di cucina. Mi faccio ispirare dal loro modo di comunicare e di fare, dai loro contenuti e dal loro montaggio video.

9- Una cosa che pochi sanno di te?



Il nome Cooker Girl è ispirato a una delle mie serie TV preferite: Gossip Girl. Inoltre, pochissimi sanno il mio vero nome!

10- Qual è il tuo sogno nel cassetto?



Il mio sogno è continuare a comunicare con il più vasto numero di persone la mia passione per la cucina e di trasmettere il messaggio che si cela dietro a quest’ultima, ovvero valori come la condivisione, l’attenzione a tematiche come lo spreco alimentare, la sostenibilità, l’importanza e l’impatto che il cibo hanno non solo sulla nostra vita, ma anche sull’ambiente. Inoltre, vorrei concretizzare il rapporto con i miei “amici virtuali” (non amo definirli “follower”): forse un domani con una bakery o… chissà!

11- Cosa rappresenta per te TikTok?

TikTok per me è stato sin da subito una grande opportunità: mi ha permesso di raggiungere milioni di persone, di cui centinaia di migliaia si sono affezionate a me. Ho potuto parlare con personaggi illustri della comunicazione come Marco Montemagno, così come essere notata da importanti testate editoriali come Giallo Zafferano.