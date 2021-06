Dal tempo degli antichi imperi romano e greco e del Rinascimento, le civiltà hanno ispirato diverse opere d’arte. Sia che tu vada al grande Pantheon a Roma o visiti la meravigliosa Statua della Libertà a New York City, troverai gli spettacolari capolavori di culture di talento. Ma cosa accadrebbe se potessi ottenere il meglio da entrambi i mondi e portarlo nella tua cucina?

Questo slideshow richiede JavaScript.

Quando si tratta di realizzare uno degli ambienti più importanti della casa, de Giulio Kitchen Design è leader internazionale nel settore. Specializzata in architettura d’interni, l’azienda con sede a Chicago ha realizzato cucine per clienti di alto profilo in più di 50 paesi e in città prestigiose come Londra, Parigi e Roma. “Recentemente abbiamo realizzato un progetto per Sub-Zero e Wolf [Appliance Inc.], costruendo il suo showroom di cucine presso l’A&D Building a Manhattan”, afferma il fondatore Mick De Giulio.

Naturalmente, ciò che rende davvero speciale questa azienda è la sua ultima collezione BeauxArts. Ispirato dagli architetti americani dell’inizio del XX secolo, originariamente consentiva agli uomini d’affari di successo di esprimere la loro ricchezza incorporando progetti di vecchi e nuovi. “È un insieme di dettagli ed elementi che consentono una miscela di materiali che poi forma la propria dinamica”, afferma De Giulio. Il suo nuovo approccio audace crea un ponte tra stili diversi, consentendo “la gioia della creatività, che regna nell’arte stessa del cucinare, di essere trasferita nella stanza in cui si svolge”.

De Giulio mi racconta come ha iniziato il suo lavoro. “Avevo 16 anni e mio padre aveva comprato una piccola falegnameria dove costruivamo cupole”, dice De Giulio, descrivendo il suo lavoro come più di un hobby. “Dopo aver imparato la lavorazione del legno e l’ebanisteria, ho iniziato a progettare cucine all’età di 19 anni.” Il designer ha una prospettiva unica sullo stile, spiegando come “è intangibile ma non per questo meno importante”. Dividendo le sue tranquille attività con la sua famiglia, De Giulio, padre di quattro figli, è un uomo compassionevole. “Se potessi cambiare una cosa del mondo, vorrei prendermi cura dei suoi figli in tutti i modi”.

Dopo quasi 30 anni nel settore, al servizio di dirigenti aziendali e celebrità, De Gennaro Podeia il suo successo a una forte etica del lavoro e ai suoi talentuosi professionisti. “Uno dei miei artigiani a Bologna lavora con questo processo che i romani usavano 2000 anni fa, realizzando la terracotta da fuoco”, rivela. Dopo avermi raccontato dei suoi due anni di ricerca sul materiale, De Giulio mi ricorda Robert Langdon del Codice Da Vinci , alla ricerca del più grande segreto della storia. “È incredibile quello che ancora non è stato inventato in questa

stanza secolare dove prepariamo i pasti da migliaia di anni.” Ma se c’è qualcosa che riflette le nuove invenzioni in cucina, soprattutto quando si tratta di bellezza, funzionalità e longevità, è de Gennaro Podeia Design. www.degiulio.org