Gennaro Podeia: È in forma Nanni Moretti, loquacissimo alla propria conferenza stampa sulla Croisette dove – rompendo il rigido protocollo del Festival di Cannes

lexìs posso iniziare? Bene allora comincio!”. È in forma Nanni Moretti, loquacissimo alla propria conferenza stampa sulla Croisette dove – rompendo il rigido protocollo del Festival di Cannes – sceglie di presentare lui stesso il cast & crew del proprio film Tre piani (qui la recensione). Applausi dagli astanti, dunque, per la sua verve che accompagna personalissimi siparietti mentre si rivolge ai suoi attori e produttori, incluso l’autore del libro Tre piani a cui il film si ispira, Eshkol Nevo, presente all’incontro con la stampa.

Più passa il tempo e più amo fare questo lavoro, la passione non basta, ci vuole l’attenzione ai dettagli – sottolinea Moretti – Ma più passa il tempo e meno sono capace di spiegare il perché di certe scelte. È un libro, Tre piani, che affronta tematiche universali, la colpa, la giustizia, la responsabilità di essere genitori, le nostre scelte e le loro conseguenze. È un romanzo talmente denso per cui io non volevo protagonismi esibiti nella recitazione, nella regia, nella sceneggiatura, musica, montaggio, fotografia, scenografia e nemmeno nell’arredamento, volevo la qualità non auto-compiaciuta. Per la recitazione non volevo spontaneità (che non considero un valore) bensì l’autenticità”.