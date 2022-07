Genovese di polpo alla Napoletana, più saporita della tradizionale: una variante estiva semplice e golosa

La genovese è un condimento che non ha bisogno di presentazioni, un piatto tipicamente napoletano. Generalmente questo sugo viene preparato usando la carne di manzo, ma in questa versione sostituiremo la carne di manzo con il polpo, un esperimento ben riuscito. Per preparare la genovese di mare, il procedimento e gli ingredienti, ad eccezione della carne di manzo, sono uguali.

Genovese di polpo

Ingredienti:

360 gr di pennette

1,5 Kg Polpo

2 kg di cipolle ramate

1 carota

1 costa di sedano

Vino bianco

5-6 pomodorini

Olio evo

sale

Procedimento:

Per preparare le pennette con la genovese di polpo, iniziate a lavare e pelare le carote, tagliatele a pezzettini, stesso procedimento anche con la costa di sedano. Pulite e affettate anche le cipolle a fettine sottili. Adesso pulite anche il polpo, separate i tentacoli, conservatene quattro interi, che serviranno per guarnire il piatto finale, tagliate la parte rimanente a pezzetti.

In una capiente pentola, mettete un paio di giri d’olio evo, unite le carote ed il sedano, e fate soffriggere a fiamma media. Unite il polpo a pezzetto ed i tentacoli, fate soffriggere in maniera uniforme, poi sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato, unite le cipolle, poi i pomodorini, mescolate e fate cuocere a fiamma dolce per quaranta minuti. Trascorso questo tempo, togliete i tentacoli, che vi serviranno per guarnire il piatto

Continuate la cottura per un’altra ora, sempre a fiamma dolce, poi unite nuovamente i tentacoli, regolate di sale amalgamate e lasciate insaporire per altri dieci minuti. Cuocete la pasta al dente, colatela conditela con il sugo, impiattate completando il piatto con altro condimento e un tentacolo. Se v0lete continuate a leggere ricette sui primi piatti

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Genovese di polpo alla Napoletana, più saporita della tradizionale: una variante estiva semplice e golosa proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.