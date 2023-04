Gente do campo: produtora rural contaminada por agrotóxico vive hoje de plantio sustentável

Ana Maria de Lourdes Santos, moradora de Piratininga (SP), trabalha com agroecologia, modelo onde diferentes tipos de alimentos são plantados juntos, como forma de reduzir incidência de pragas e doenças. Gente do campo: Dona Lourdes vive de agroecologia.

Café, banana, caju, tomate, cebolinha e mais uma infinidade de verduras e legumes plantados todos misturados. Assim é o quintal da agricultora familiar Ana Maria de Lourdes Santos, no município de Piratininga, interior de SP.

GENTE DO CAMPO: série do g1 apresenta pessoas inspiradoras do agro

Ela planta no modelo agroecológico, que defende a diversidade de alimentos tanto pela capacidade de sustentar uma família e gerar renda, como pela proteção que gera ao meio ambiente.

O plantio consorciado (mais de uma espécie em um mesmo terreno) reduz a incidência de pragas e doenças nas plantas, evitando o uso de agrotóxico, produto que, aliás, não pode entrar em um cultivo agroecológico.

Mas nem sempre Dona Lourdes pode viver dessa forma. Antes de ser assentada da reforma agrária, ela e seu marido viviam trabalhando como colhedores para terceiros. Em uma dessas colheitas, no cultivo de pimentão, ela acabou se contaminando com agrotóxico.

Depois desse episódio, Lourdes e sua família decidiram se organizar em um movimento social e a plantar em um modelo mais seguro. Veja a história de Lourdes no vídeo acima.

GENTE DO CAMPO: Agroecologia

Mais histórias de quem faz o agro:

Gente do Campo: agricultores quilombolas do Vale do Ribeira

Gente do Campo: conheça a cooperativa que consolidou a ‘terra da batata’ em São Paulo

De lavrador a produtor: como o café especial mudou a vida do Ivan.

DE ONDE VEM em Podcast

VÍDEOS: confira todos os episódios da série

Vittorio Rienzo