‘Gente, vamos almoçar?’: quem é a cozinheira que viralizou com receitas e tem milhões de seguidores nas redes sociais

Eleni Moreti, de 68 anos, está na internet desde 2018, mas ganhou fama no ano passado após bordão virar meme. ‘Não sabia que gostavam tanto de mim’, diz ex-dona de fábrica de calçados em Franca (SP). Eleni Moreti, do perfil ‘Delícias da Eleni’, mora em Franca, SP, e viralizou com receitas nas redes sociais

Alcançar milhões de seguidores nas redes sociais é algo que, para muitos, pode soar como uma missão improvável. No entanto, para a cozinheira Eleni Moreti, do perfil “Delícias da Eleni”, bastaram receitas de pratos caseiros e uma simples pergunta :”Gente, vamos almoçar?”.

A moradora de Franca (SP), no interior de São Paulo, soma 4,3 milhões de seguidores, mas o interesse dela pelo universo digital não faz muito tempo.

Os pratos que conquistariam o coração, ou melhor, o estômago do público, começaram a ser publicados há cinco anos em um formato bem diferente.

“Entrou uma amiga aqui em casa, eu tinha feito um almoço no domingo, e ela disse que faria um Instagram para mim. Disse que não queria, mas fez. Aí eu comecei a postar só prato pronto. Tinha vergonha de falar”, lembra Eleni.

O boom no perfil aconteceu depois que a cozinheira publicou a receita de uma lasanha. A postagem fez com que ela ganhasse 10 mil seguidores e se aventurasse em outras plataformas.

“Passou um tempo e meu filho disse para eu fazer vídeos para o YouTube, mas falando. A gente foi gravando e também criei uma conta no TikTok. Até que um dia estava frio, e fiz um filé à parmegiana. Coloquei no prato, o filé era bem grande, e tinha uma salada, mas que não cabia. E eu falei: ‘Tem salada, mas eu não vou querer'”, afirma a cozinheira, relembrando o surgimento de outro bordão.

Mais tarde, em 2022, surgiria a pergunta repetida por tantos seguidores. Tudo de forma natural, garante a dona de casa.

De dona de fábrica a fenômeno nas redes

Eleni Moreti da Silva Ribeiro tem 68 anos e nasceu em Franca. Ela é casada e possui três filhos. Antes de viralizar, Eleni e o marido eram donos de uma fábrica de calçados na cidade, principal polo do setor no país.

A empresa funcionou por 47 anos e teve de ser fechada durante a pandemia.

“Trabalhava na fábrica e, aos finais de semana, fazia uma comida e postava. Gostava de cozinhar. Aí veio a pandemia e diminuiu a exportação, e a gente resolveu fechar a fábrica em dezembro de 2020”, diz.

A dona de casa aprendeu a cozinhar aos 7 anos de idade. É que a mãe de Eleni estava doente e a avó dela resolveu ensiná-la os segredos de uma boa comida caseira.

“Eu subia num caixote de madeira para ficar em frente ao fogão de lenha. Ai eu aprendi a cozinhar e gostei. Minha avó e minha mãe cozinhavam muito bem. Tudo muito simples, mas ficava uma delícia”, pontua.

Eleni Moreti, do perfil ‘Delícias da Eleni’, é moradora de Franca, SP

Preparação

Para a cozinheira, a palavra “folga” não existe no dicionário. As gravações acontecem todos os dias e são acompanhadas pelo filho Danilo Moreti, de 39 anos. Ele é responsável por gravar e editar os vídeos da mãe.

“É uma vida nova, uma rotina que eu nem imaginava. Trabalhava na fábrica e gravava para o YouTube. Conciliava com a fábrica, vendendo calçados na internet. E, a partir de agora, começamos a ter muito trabalho. Mas é gratificante o reconhecimento”, explica Danilo.

De acordo com Eleni, a temática dos vídeos é pensada para o público de cada plataforma. Por exemplo, se uma receita salgada vai para o YouTube, são grandes as chances de ela não ir para as outras plataformas.

A cozinheira Eleni Moreti mora em Franca, SP, e faz sucesso nas redes sociais

Nova fase

A cozinheira conta que, apesar do sucesso, ainda se considera uma pessoa tímida. No entanto, isso não a impede de achar engraçado as imitações e os memes feitos com seus bordões. (veja abaixo)

“Até o Carlinhos Maia estava imitando o meu ‘Arroz soltinho’ [outro bordão]. O pessoal me marca e aí eu consigo ver tudo. É muito gratificante”, comemora Eleni.

Franca tem 370,3 mil habitantes, segundo pré-Censo 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sair de casa, conforme Eleni, virou sinônimo de encontrar um fã a cada esquina.

A situação ganhou novos contornos após a participação no quadro “Repórter Por Um Dia”, do Fantástico, em dezembro do ano passado.

“Esses dias eu fui ao circo. Sentei e, de repente, veio uma menininha para tirar uma foto. Me levantei e do nada surgiu uma fila para tirar foto comigo. Não sabia que o povo gostava tanto de mim. Mas é muito legal. Aconteceu naturalmente”, conclui Eleni.

Eleni Moreti, do perfil ‘Delícias da Eleni’, com o filho Danilo Moreti em frente ao prédio da TV Globo em São Paulo, SP

