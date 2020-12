george-clooney,-ricoverato-in-ospedale-dopo-aver-perso-13-chili

Un ricovero in ospedale, dovuto ad una dieta troppo pesante. George Clooney, che su Netflix ha debuttato come attore e regista di The Midnight Sky, ha confessato di essere stato costretto a un ricovero ospedaliero dopo aver perso quattordici chili per esigenze di copione. «Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso cura di me stesso come avrei dovuto», ha spiegato al Mirror l’attore, ammettendo di aver contratto una pancreatite.

«Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia.

Eravamo su un ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Sicuramente, però, ha aiutato con il personaggio», ha spiegato ancora Clooney che, per calarsi nella parte di Agostino, scienziato tanto geniale quanto solitario, deciso ad impedire il ritorno sulla Terra di due astronauti, ha dovuto farsi crescere una lunga barba.

«Mio figlio (il gemello di tre anni Alexander, ndr) l’ha adorata, perché ci nascondeva cose di cui non avrei saputo fino a quando non fossi arrivato al lavoro e avrei detto: “Oh, c’è un ghiacciolo incastrato nella mia barba”», ha riso l’attore, il cui ultimo film – secondo i critici statunitensi – potrebbe concorrere all’Oscar.

