georgette-polizzi-incinta:-“rimasta-male-per-la-reazione-di-davide-tresse”

Georgette Polizzi in dolce attesa confessa: “Sono rimasta male per la reazione di Davide Tresse”

Giorni fa Georgette Polizzi ha annunciato ufficialmente sui social di aspettare un figlio da Davide Tresse. Per la donna non è stato semplice rimanere incinta, soprattutto per via della sua malattia. Tuttavia grazie alla procreazione assistita Georgette Polizzi è riuscita a realizzare il suo più grande sogno. Sull’ultimo numero del magazine Oggi ha rilasciato una lunga intervista proprio per parlare della sua gravidanza e dei suoi progetti futuri con Davide Tresse. Ad un certo punto la giornalista le ha chiesto qual è stata la reazione di quest’ultimo nel momento in cui ha saputo che presto diventerà padre. E Georgette Polizzi ha dato una risposta un po’ spiazzante. Il motivo? Ha rivelato che Davide Tresse ha reagito assai freddamente, tanto da farla rimanere male:

“Gli ho fatto trovare il test sulla gravidanza, ma è rimasto freddino…Sul momento ci sono rimasta male…”

Georgette Polizzi ha poi confessato di aver scoperto in un secondo momento che il marito ha reagito in quel modo solo per proteggerla: “Temeva che le cose potessero andare ancora male…Ora che tutto sta andando bene è felicissimo…”

Georgette Polizzi sulla sua gravidanza ammette: “All’inizio è stato davvero difficile”

La giornalista del magazine Oggi ha poi chiesto a Georgette Polizzi come sta procedendo la gravidanza. E Georgette Polizzi, che giorni fa ha annunciato di essere incinta, ha subito dichiarato che all’inizio è stato davvero tutto molto complicato:

“L’inizio è stato difficile, ho avuto una minaccia d’aborto e ho passato le vacanze distese a letto…”

La moglie di Davide Tresse ha poi tenuto a precisare che adesso le cose stanno andando alla grande e di essere riuscita anche a mettere in stand by la malattia: “La gravidanza è il periodo più bello nella vita di una donna…”

Georgette Polizzi fa un’amara ammissione: “I problemi con la sclerosi multipla si ripresenteranno”

Georgette Polizzi ha poi concluso questa lunga intervista rilasciata al magazine Oggi asserendo di essere altrettanto certa che purtroppo la sclerosi multipla si ripresenterà subito dopo il parto: “Potrebbero esserci delle ricadute importanti…” La moglie di Davide Tresse ha poi aggiunto che comunque è già pronta a sottoporsi a qualsiasi tipo di terapia, soprattutto per il figlio: “Voglio che abbia una mamma forte…”

