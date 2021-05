georgia:-piu’-di-5-milioni-di-dollari-da-mark-zuckerberg-per-le-elezioni-americane-del-2020

Un gruppo direttamente collegato al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha donato l’anno scorso quasi 5,6 milioni di dollari al Segretario di Stato della Georgia.

Il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger ha speso quei soldi per le elezioni presidenziali del 2020.

Quel gruppo collegato a Zuckerberg, il Centro per l’innovazione e la ricerca elettorale (CEIR) con sede a Washington, DC, ha donato i soldi. Con essi, Raffensperger e il suo staff hanno svolto una serie di compiti, secondo il sito web CEIR.

Il Georgia Star News ha contattato lunedì lo staff delle comunicazioni di Raffensperger per un commento. Il portavoce di Raffensperger Walter Jones, nella sua risposta via e-mail, ha preso in esame questa pubblicazione.

“Qualsiasi concessione o fonte di finanziamento, come consentito dalla legge della Georgia, ha consentito a questo e agli uffici elettorali locali di combattere la disinformazione, come nei recenti articoli pubblicati da questo canale che minano la fiducia degli elettori della Georgia”, ha detto Jones riferendosi agli eventi dello scorso anno.

Come riportato da Breitbart News , Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan hanno donato 419 milioni di dollari a due gruppi senza scopo di lucro che hanno fornito finanziamenti privati ​​controversi ai governi statalI, provincialI e municipalI per l’amministrazione elettorale nelle elezioni presidenziali del 2020.

$ 350 milioni del denaro di Zuckerberg sono andati al Center for Technology and Civic Life , che ha speso almeno $ 24 milioni nelle principali contee della Georgia.

69 milioni di dollari sono andati al Centro per l’innovazione e la ricerca elettorale, che ha finanziato privatamente operazioni a livello statale attraverso gli uffici del Segretario di Stato in 23 stati, inclusi $ 13 milioni in Pennsylvania, $ 11 milioni in Michigan, $ 5,6 milioni in Georgia e $ 4 milioni in Arizona: quattro stati chiave del campo di battaglia che il finto presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha vinto per poco.

Jones non ha descritto in modo specifico come Raffensperger ha speso i soldi, ma il sito Web CEIR lo ha fatto:

“La Georgia ha utilizzato i fondi delle sovvenzioni CEIR sia nelle elezioni generali di novembre che nelle elezioni di ballottaggio di gennaio per incoraggiare gli elettori a fare domanda per un voto online“, ha detto il sito web del CEIR.

“Questo approccio ha accelerato il processo sia per gli elettori che per i funzionari elettorali, rendendo anche più facile monitorare lo stato delle domande.