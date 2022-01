georgina-rodriguez-a-dubai:-compleanno-da-sogno-con-cr7

Georgina Rodriguez, incinta di due gemelli, è volata a Dubai in compagnia di Cristiano Ronaldo e dei loro bambini. Per l’occasione è stata organizzata per la modella una festa da sogno in spiaggia con tanto di dolci, palloncini e petali di rosa. Per l’occasione Cristiano Ronaldo ha anche fatto proiettare alcune immagini della top model su uno dei grattacieli più famosi di Dubai mentre si trovava con lei e i figli in un lussuoso ristorante.

Georgina Rodriguez: il compleanno a Dubai

Georgina Rodriguez ha festeggiato il suo 28esimo compleanno a Dubai in compagnia della famiglia. La modella, incinta di due gemelli, è apparsa sui social radiosa e più felice che mai, e come sempre al suo fianco, sono stati presenti i 4 figli (tre dei quali avuti da Ronaldo attraverso madre surrogata) e il celebre campione portoghese.

Georgina: le accuse

Nonostante i festeggiamenti tra le bellezze paradisiache di Dubai, Georgina nelle ultime ore è stata investita da una clamorosa bufera: alcuni membri della sua famiglia – e in particolare lo zio – l’hanno accusata di non essersi più fatta viva con loro. La modella, dopo la sua unione con Cristiano Ronaldo, avrebbe infatti smesso di sentire la sua famiglia d’origine e i suoi parenti sarebbero ovviamente dispiaciuti e amareggiati per il suo comportamento. La modella romperà il silenzio dopo le pesanti accuse a lei rivolte dai familiari? In tanti, tra i fan dei social, sperano di saperne un giorno di più.