georgina-rodriguez-si-abbandona-al-piacere-con-ronaldo:-dolcezza-infinita

La showgirl ha postato alcune foto di famiglia direttamente dal suo yacht ormeggiato a Mallorca. Curiosi di vedere cosa le piace mangiare?

Georgina Rodríguez (Screen Instagram)

La showgirl che nei giorni scorsi è stata protagonista a Cannes sul red carpet del film “France” del regista Bruno Dumont con Blanche Gardin, Emanuele Arioli e Benjamin Biolay.

In quell’occasione Georgina Rodriguez ha incantato i fan con spacchi da urlo ed un vestito bianco super attillato che non lasciava immaginare nulla del suo fisico perfetto e tonico.

Dopo Cannes però con la sua famiglia è volata subito a Mallorca dove si sta godendo le vacanze a bordo del lussuoso yacht. Si tratta di un Azimut Grande 27 Metri realizzato dal cantiere di Viareggio del Gruppo Azimut|Benetti completamente rifinito in fibra di carbonio.

Georgina Rodriguez svela la sua tentazione di gola: che goduria

La ragazza è una delle donne più invidiate al mondo per la sua bellissima relazione con il calciatore portoghese.

Georgina Rodríguez (Foto Instagram)

In vacanza con loro c’è anche la figlia Alana Martina Dos Santos Aveiro con cui si stanno godendo dei divertenti momenti insieme come vediamo dalle ultime foto postate proprio da Georgina.

La modella svela come a tutta la famiglia piaccia mangiare la pizza a cena, e come non manchino mai i dolci per terminare il pasto. Nella foto campeggia infatti un piatto con un tortino al cioccolato dal cuore morbido con una pallina di gelato alla panna e fragole.

Anche la bellissima modella dunque ama abbandonarsi ai piaceri della gola, un modo dolce per concludere la giornata accanto al suo amore. Terminano poi la serata con una bella tisana calda per digerire e rilassarsi prima della buonanotte. Il carosello di scatti ottiene in poche ore oltre 1,8 milioni di like.