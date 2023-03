Geração de vagas ‘desacelera’, mas RMC cria 2,6 mil postos em janeiro; indústria é destaque

Dados do Caged mostram números positivos na geração de vagas com carteira assinada, mas em patamar inferior ao registrado no ano anterior, quando o efeito de retomada da pandemia favoreceu uma forte contratação, principalmente no setor de serviços. Carteira de Trabalho.

Passado o período de ajustes por conta da pandemia da Covid-19, a geração de empregos na Região Metropolitana de Campinas (RMC) perdeu um pouco de força, mas mesmo assim foi responsável pela abertura de 2,6 mil vagas em janeiro. O destaque positivo entre os setores ficou com a indústria, enquanto o comércio, por conta da sazonalidade, fechou 1,2 mil postos. Os dados parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (9).

Das 20 cidades que formam a RMC, Campinas foi quem mais criou postos de trabalho em janeiro de 2023, com 1.380 vagas com carteira assinada. Os números da metrópole até representam um crescimento em relação ao mesmo período de 2022 mas, no geral, o relatório do Caged aponta queda na região – o saldo no ano anterior foi de 3.901 contratados.

Para o economista da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho, essa queda na geração de vagas está relacionado a volta de padrões mínimos da economia após oscilações por conta da pandemia.

“A queda de geração de vagas se dá sobretudo porque em 2022 estávamos partindo de uma base pequena, havia uma desacelaração da economia fruto efetivo da pandemia, então a recuperação dos postos de trabalho, sobretudo nas áreas de serviço, foi imensa. Então é natural que isso ocorra”, pontua o economista.

Desempenho dos setores

Do saldo positivo de 2.649 vagas em janeiro na RMC, o grande destaque foi a indústria, responsável por abrir 2.061 postos no primeiro mês de 2023.

Construção (1.171) e serviços (764) também tiveram números positivos, enquanto o comércio, por conta de uma característica normal do setor, fechou 1,2 mil vagas.

“O comércio existe essa sazonalidade, quando entre outubro e novembro as contratações acontecem com grande intensidade, e temos as demissões em janeiro e fevereiro”, explica Carvalho.

Campinas (483), Itatiba (223), Hortolândia (207), Vinhedo (193) e Indaiatuba (190) foram as que mais registraram abertura de vagas no setor.

Sobre a indústria, o professor destaca que a geração de postos no setor é vista com bons olhos, pelo potencial que há de movimentar a economia.

“A indústria tem uma capacidade de geração de postos mais qualificados, e esse aumento de vagas nos enche de otimismo. O efeito multiplicador desses empregos acaba sendo melhor para toda atividade econômica, podendo gerar resultados nas áreas de serviços e comércios também, como decorrência dessa ampliação de vagas da indústria”, explica.

