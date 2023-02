Geraldo Alckmin chega a São Sebastião para ver áreas atingidas por temporal devastador

Vice-presidente da República também visita navio da Marinha que presta assistência na cidade do Litoral Norte de São Paulo. Geraldo Alckmin, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, sobrevoa áreas atingidas por temporal em São Sebastião

Denio Simões/MIDR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), desembarcou na manhã deste sábado (25) em São Sebastião (SP). Ele veio à cidade do Litoral Norte de São Paulo para ver as áreas atingidas pelo temporal que devastou a cidade no último domingo (19), além de visitar os locais de assistência às vítimas.

Segundo último balanço do governo estadual, já foram registradas 57 mortes no Litoral Norte, sendo uma em Ubatuba e 56 em São Sebastião, cidade mais atingida pelas fortes chuvas.

Geraldo Alckmin chega em São Sebastião

Denio Simões/MIDR

TEMPORAL DEVASTADOR: Buscas por vítimas entram no sétimo dia em São Sebastião

Alckmin decolou de Brasília por volta das 7h com destino a São José dos Campos (SP). Da cidade do interior paulista, deslocou-se para São Sebastião. Ao chegar em São Sebastião, o vice-presidente visitou o navio-aeródromo multipróposito Atlântico, que está ancorado no cais de São Sebastião, ao lado de outras autoridades, como o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A embarcação vem prestando assistência humanitária na região, além de ajudar nas ações da Defesa Civil.

Alckmin visita navio da Marinha que presta assistência em São Sebastião

Denio Simões/MIDR

Alckmin também visitará o navio-aeródromo multipróposito Atlântico, da Marinha, que está ancorado no cais de São Sebastião. A embarcação vem prestando assistência humanitária na região, além de ajudar nas ações da Defesa Civil.

Por volta das 10h, o vice-presidente participa de reunião de trabalho organizada pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, no teatro da cidade. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também participa desse encontro.

Às 11h10, o vice-presidente faz um sobrevoo das áreas atingidas, acompanhado do prefeito Felipe Augusto e outras autoridades.

Veja mais sobre o Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200