Geraldo Azevedo apresenta show voz e violão neste domingo (5) em Natal

O cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo apresenta neste domingo (5) seu show voz e violão no Teatro Riachuelo, em Natal. O show começa as 19h.

Os ingressos estão à venda no site do teatro ou na bilheteria, que fica no Shopping Midway Mall, a partir de R$ 90.

O artista, que tem mais de 50 anos de carreira, vai tocar os principais sucessos da carreira no show, de forma intimista, apenas com voz e violão.

Entre os clássicos da carreira, estão “Táxi lunar”, “Bicho de sete cabeças”, “Caravana”, “Dia branco”, “Moça bonita”, “Dona da minha cabeça” e “Chorando e cantando”. Também terá espaços para canções do seu último álbum solo, o CD e DVD “Solo Contigo”.

O último trabalho do artista foi o CD ao vivo “Arraiá de Geraldo Azevedo”, lançado em 2020, além de parcerias de sucessos como em “Violi Voz”, com Chico César, em “O Grande Encontro” (1, 2, 3 e 4), ao lado de Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho, e em “Cantoria” (1 e 2), com Elomar, Xangai e Vital Farias.

