Geraldo Azevedo, Monobloco, Fundo de Quintal, Ricardo Chaves e Cavaleiros do Forró: veja programação do carnaval de Natal

Programação oficial foi divulgada nesta quinta-feira (2). Shows acontecem em 6 polos: Ponta Negra, Petrópolis, Rocas, Centro Histórico, Nazaré, Redinha Geraldo Azevedo se apresenta no carnaval de Natal

Virginia Ramos/Divulgação

Geraldo Azevedo, Monobloco, Fundo de Quintal, Ricardo Chaves e Cavaleiros do Forró estão entre os artistas que vão se apresentar no carnaval de Natal em 2023. A programação oficial foi anunciada nesta quinta-feira (2).

Os shows acontecem em 6 polos: Ponta Negra, Petrópolis, Rocas, Centro Histórico, Nazaré, Redinha. Segundo a Prefeitura de natal, ao todo a programação conta com 55 atrações musicais e intérpretes, 49 blocos e troças, além de 9 tribos de índios e 13 escolas de samba.

O Carnaval de 2023 em Natal reúne também nomes como Serginho Pimenta, Academia da Berlinda, Felipe Cordeiro, Attoxxa, Johnny Hooker, Grafith, Luizinho Nobre, Banda do Giba, Luisa e os Alquimistas, Marília Marques, Fobica do Jubila, André Luvi, Ribeira Boêmia, Batuque do Povo, Guilherme Ferri, Pagode do Coxa, Afoxé Oxum, Panda, Circuito Musical, Bira Santos, Tonny Farra, Douglas Pegador, Edyr Vaqueiro, Michele Andrade, Aduílio Mendes e muito mais.

Confira a programação de shows por polo

Ponta Negra

Dia 17 – Sexta-feira

Orquestra Terra do Sol convida Banda do Giba

Sueldo Soares

Fundo de Quintal

Dia 18 – Sábado

Yrahn Barreto

Samara Alves

Geraldo Azevedo

Dia 19 – Domingo

Banda Attoxxa

Khrystal e Banda

Serginho Pimenta

Dia 20 – Segunda-feira

Luizinho Nobre

Ricardo Chaves

Dia 21 – Terça-feira

Pedro Lucas

Monobloco

Petrópolis

Dia 16 – Quinta-feira

Cortejo de grupos tradicionais

Frevo do Xico

Khrystal + Juliana Linhares

Orquestra popular da bomba do Hemetério e Maestro Forró

Dia 17 – Sexta-feira

Concurso Dosinho de marchinhas

Perfume de Gardênia

Martins, cantor e compositor

Dia 18 – Sábado

Submarino Amarelo

Academia da Berlinda

Dia 19 – Domingo

Banda do Giba

Rodolfo Amaral

Isaque Galvão

Dia 20 – Segunda-feira

Fobica do Jubila

Luisa e os Alquimistas

Dia 21 – Terça-feira

Banda do Negão

Jaina Elne

Khrystal e Banda

Marília Marques

Centro Histórico

Felipe Cordeiro

Afoxé Oxum

Johnny Hooker

Nazaré

Circuito Musical

Bira Santos

Tonny Farra

Douglas Pegador

Serginho Pimenta

Banda Grafith

Banda Nagibe

Luizinho Nobre

Edyr Vaqueiro

Redinha

Cavaleiros do Forró

Michele Andrade

Banda Grafith

Aduílio Mendes

Douglas Pegador

VÍDEOS: Mais assistidos do RN nos últimos 7 dias

valipomponi