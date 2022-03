Gérard Darmon : les larmes aux yeux, il évoque ses souvenirs avec Jean-Pierre Bacri 

A l’affiche de la pièce de théâtre Une situation délicate, Gérard Darmon était invité dans l’émission En aparté diffusée sur Canal +, le 31 mars. Ainsi, le comédien est revenu sur sa jeunesse et sur ses débuts avec Jean-Pierre Bacri. Des images des deux acteurs sont alors diffusées. Les téléspectateurs et Gérard Darmon assistent alors à une scène de la pièce de théâtre Les catcheuses, dans laquelle Jean-Pierre Bacri et lui-même sont déguisés en tutu. “On devait jouer devant quatre ou cinq personnes. On s’est rencontrés avec Jean-Pierre l’année précédente (…) C’était une façon de se dire qu’on s’aimait à la folie”, décrit l’acteur, les larmes aux yeux.

Devant ces images, Gérard Darmon ne peut contenir son émotion : “J’étais très étonné qu’il y ait des images de ce spectacle”. Mais très rapidement, le comédien se reprend : “Alors on ne va pas aller dans le pathos. Vous savez que je déteste qu’on m’appelle pour les nécrologies et qu’on me dise, qu’est-ce-que j’en pense. Est-ce-que Jean-Pierre Bacri a été important dans votre vie ? Oui. Est-ce-que vous l’avez aimé ? Oui, je l’aime toujours et j’y pense tous les jours. Vous aviez des rapports difficiles ? Oui aussi car on est resté fâchés assez longtemps, comme deux imbéciles qu’on était lui et moi”, avoue-t-il.

Gérard Darmon : “Et on se complétait, l’un faisait rire l’autre”

Gérard Darmon rend alors un vibrant hommage à son ami. “Cet homme était un homme différent, d’accès facile mais en même temps complexe. Il avait la maladie de l’intelligence, qui était drôle, intelligent, sensible, il était rapide et ça nous convenait très bien. Et on se complétait, l’un faisait rire l’autre. Un espèce de gémellité. En définitive, je suis très content que vous me donniez l’occasion de parler de Jean-Pierre”, déclare-t-il, la voix brisée par l’émotion.

Gérard Darmon © Canal+

