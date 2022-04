Gérard Majax ruiné : que devient le magicien cité par Emmanuel Macron pendant le débat de l’entre-deux-tours ?

C’était l’invité surprise de ce débat de l’entre-deux-tours. Le magicien français Gérard Majax a été cité par Emmanuel Macron en plein échange avec Marine Le Pen, alors que les deux candidats débattaient sur la question de la dette et du chômage. “Ce n’est pas Gérard Majax ce soir”, a lancé le président sortant pour contester les propos de sa rivale. Un nom qui a surpris, notamment pour la jeune génération qui ne le connait pas forcément. Les recherches Google ont d’ailleurs bondi juste après ce moment.

Mais pour d’autres, Gérard Majax est une véritable star. En effet, ce dernier est un très célèbre magicien qui a fait l’actualité dès les années 80. Et comme plus de 15 millions de Français, l’illusionniste a assisté au débat de l’entre-deux-tours, comme il l’a confié sur RTL ce jeudi 21 avril. “Le hasard fait que j’étais devant l’écran, je l’ai vu… J’ai cru rêver“, a-t-il réagi, avant d’avouer qu’il a été touché d’avoir été cité par le chef de l’État : “J’ai cru que c’était un nom qui ressemblait au mien. Venant d’un animateur télé, c’est arrivé souvent, mais de la part du président de la République, non ! Je suis obligé d’envoyer des pouvoirs magiques à Macron pour le remercier”.

Gérard Majax victime de problèmes d’argent

Passionné par la magie dès son plus jeune âge, Gérard Majax a décidé de se lancer dans ce métier sur les conseils d’un certain Eddie Barclay. Il a ensuite eu une grande carrière, notamment à la télévision où il a animé des émissions comme Abracadabra, la caméra cachée Magie-surprise, ou encore un programme nommé après lui, Magie Majax. De son vrai nom Maurice Faier, il a aussi joué dans des films comme Le Grand Blond avec une chaussure noire réalisé par Yves Robert. Après avoir travaillé dans le Club Dorothée puis dans l’émission Stars à la barre présentée par Thierry Ardisson sur Antenne 2, Gérard Majax a finalement décidé de prendre sa retraite en 2014.

Le prestidigitateur a ensuite rencontré de gros problèmes d’argent, assurant ne toucher que 420 euros de retraite par mois. Des soucis financiers qui l’ont obligé à se séparer de ses plus célèbres accessoires de magie afin de renflouer ses comptes. Grâce à une vente aux enchères, Gérard Majax avait pu empocher 62 508 euros.

Invité sur CNews ce jeudi, de nouveau pour réagir au débat de la veille, le magicien a indiqué qu’il prévoyait de reprendre du service et qu’il avait “deux projets“. “J’écris beaucoup. Je viens de finir d’écrire un dessin animé, une suite à Pinocchio. Et je suis aussi en train de finir une pièce de théâtre magique, dans le domaine des fantômes. Et puis des tas de choses … des spectacles de temps en temps. Je ne m’arrête pas !”, a-t-il expliqué. Les propos d’Emmanuel Macron lors du débat pourraient donc donner un nouveau beau coup de projecteur à la carrière de Gérard Majax.

Gérard Majax © COADIC GUIREC

Gérard Majax © COADIC GUIREC

Gérard Majax © CEDRIC PERRIN

Gérard Majax © COADIC GUIREC

Gérard Majax © BAHI

Gérard Majax © DANIEL ANGELI – SOLA LAURENT

Gérard Majax © COADIC GUIREC

Gérard Majax © JLPPA

Gérard Majax © ANGELI-GARCIA

Gérard Majax © AGENCE

Gérard Majax © BALDINI

Gérard Majax © COADIC GUIREC