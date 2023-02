Gerente de banco é amarrado a bomba falsa e tem filhas e mulher sequestradas em SC

Homem foi rendido e o grupo tentou forçar que retirasse dinheiro da agência. Equipe antibomba chegou a ser acionada. Equipe faz remoção de suposta bomba amarrada a gerente de banco

O gerente de um banco em Santa Cecília, no Oeste catarinense, foi amarrado a um explosivo falso durante uma tentativa de assalto na segunda-feira (7). De acordo com a Polícia Civil, as duas filhas crianças do homem e a companheira dele também foram feitas reféns por cerca de 3 horas. Nenhum valor foi levado.

Equipes antibomba também foram acionadas para desmontar o artefato no corpo do gerente e constataram que se tratava de uma “bomba falsa, utilizada para aterrorizar as vítimas”, informou o delegado Anselmo Cruz.

Nesta terça-feira (3), a Polícia Civil seguia na região em busca dos criminosos, que não haviam sido localizados até a última atualização do texto.

A Divisão de Roubos e Antissequestro (DRAS) foi até a cidade após as primeiras informações sobre a ação dos criminosos. Conforme Cruz, o gerente foi rendido junto com a família e o grupo tentou forçar que ele retirasse dinheiro da agência, o que não aconteceu.

Enquanto isso, a companheira e as filhas do casal foram mantidas sequestradas. Após investigações, elas foram localizadas dentro de um carro em uma estrada na cidade. Elas e o gerente não se feriram e passam bem, informou a Polícia Civil.

Além da DRAS, equipes da Divisão de Investigação Criminal de Caçador e outras delegacias da região também participaram da ação.

