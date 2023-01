Gerente de ótica sofre sequestro-relâmpago e é agredida em Campinas

Vítima só foi liberada após cerca de 40 minutos, segundo a polícia. PM apreendeu dois adolescentes e um homem suspeitos do crime. Três são detidos suspeitos de sequestro-relâmpago em Campinas

A gerente de uma ótica de Campinas (S) sofreu um sequestro-relâmpago na manhã desta quarta-feira (25) e foi agredida pelos criminosos. A vítima foi abordada em frente à casa dela, no bairro Planalto de Viracopos.

Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos ficaram cerca de 40 minutos com a vitima e a agrediram com socos e chutes. Eles exigiam que ela fizesse transferências por pix. A PM suspeita que cinco pessoas participaram do crime.

Após as agressões, a mulher foi liberada em uma área no limite entre Campinas e Paulínia. Ela conseguiu falar com a polícia.

Com as características dos autores, a PM apreendeu dois adolescentes e prendeu um adulto pelo crime. Segundo a corporação, a prisão ocorreu na Vila Esperança e eles teriam confessado a participação. Os outros dois suspeitos não foram localizados.

Com os suspeitos, os policiais encontraram uma réplica de pistola, cartão, dois celulares e outros objetos. A vítima recebeu atendimento no hospital e teve alta.

