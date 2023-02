Gerente operacional de empresa é investigado em SC por furto de remédios fornecidos pelo SUS

Segundo Polícia Civil, ele pegava medicamentos em Palhoça para pacientes com câncer e Covid e vendia na internet. Remédios foram encontrados na casa dele e recuperados. Caixas de remédios apreendidas durante operação em Palhoça

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil investiga um gerente operacional de uma empresa de Palhoça, na Grande Florianópolis, suspeito de furtar medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta quinta-feira (23), os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele e encontraram os remédios.

Os medicamentos são destinados ao tratamento de câncer e Covid-19. O delegado responsável pelo caso, Osnei de Oliveira, afirmou que o suspeito, de 38 anos, já tem uma condenação por peculato em Recife e que deve pedir a prisão dele quando o inquérito policial for finalizado.

“Nesse primeiro momento, o objetivo era materializar os crimes, que resultou exitoso, pois foram apreendidos medicamentos e equipamentos”, explicou.

Apreensões

Segundo a Polícia Civil, os furtos ocorreram em uma empresa de Palhoça responsável por operação logística da Secretaria da Saúde de Santa Catarina.

Além dos remédios, também foram furtados sete aparelhos coletores de dados. De acordo com a Polícia Civil, o gerente fez a retirada dos medicamentos da empresa ao longo de três meses.

“Foram apreendidas [nesta quinta] cinco ou seis caixas [de remédios]. Elas têm um valor agregado alto, então ele não pegava em volume considerável”, explicou o delegado.

Não há flagrantes do furto em câmeras de segurança. “Como ele [suspeito] era gerente operacional, conhecia a disposição das câmeras. Fazia os furtos nas áreas que não tinham cobertura de imagem”, detalhou o delegado.

Depois de furtar, o gerente vendia os produtos pela internet, conforme a investigação.

“O funcionário já foi interrogado e confessou a participação no crime e o inquérito será finalizado nos próximos dias”, afirmou o delegado.

Além da casa do suspeito, a polícia também cumpriu o mandado de busca e apreensão na empresa. Foram recuperados remédios e coletores de dados.

