gerry-scotti-al-veleno-su-amadeus-e-fiorello-“sono-dei-delinquenti,-ecco-cosa-mi-hanno-fatto”-fan-sotto-choc

Gerry Scotti ha rivelato la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo 2022, aggiungendo delle sue personali considerazioni riguardo Amadeus e Fiorello. Il presentatore è amatissimo dal pubblico della Mediaset. Sono moltissimi anni che lavora per la rete di Pier Silvio Berlusconi. In particolare, abbiamo imparato a conoscerlo nei game show che precedono le prime serate di Canale 5. Ultimo tra questi, Caduta libera, in cui gli sfidanti ambiscono a un premio di 500 mila euro. Sotto ogni concorrente c’è una botola che si apre in caso di perdita, facendoli cadere giu.

Ma oggi vediamo Gerry Scotti anche come giudice a Tu si que vales, insieme a Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli nel ruolo di presidente della giuria popolare. Lo vediamo spesso emozionarsi e commuoversi per le performances che lo colpiscono più. I suoi giudizi sono sempre gentili e non cascano mai nelle offese. Insomma, il presentatore potrebbe essere un po’ lo zio di tutti noi e gli italiani gli riconoscono questo potere. Il fiore all’occhiello sarebbe proprio la conduzione di un Festival importante come quello di Sanremo e sembra che questo possa capitare nel 2022.

Almeno, è quello che ha detto Gerry Scotti in una recente intervista per il settimanale Gente. “Che io prenda parte a Sanremo lo dicono da quando i due delinquenti si sono messi insieme: nelle loro riunioni con gli autori, ogni tanto tirano fuori il mio nome..”. Per delinquenti il presentatore si riferisce chiaramente ad Amadeus e Fiorello, ma i toni sono scherzosi, a far comprendere che tra loro c’è un ottimo rapporto. “Mi farebbe piacere.. Vediamo, se impegni televisivi e umani coincidono con le date di Sanremo 20220. Mi farebbe piacere andare a salutare tutti e due”.

Gerry Scotti è molto più impegnato da quando è diventato nonno. E’ una femminuccia la bambina che ha rapito il suo cuore e che richiama a se parecchie delle attenzioni del nonno. Ben consapevole della fiducia che i telespettatori italiani ripongono in lui: “Sono sicuro che in tanti mi affiderebbero volentieri il cane da portare fuori, la mamma da accompagnare a fare la spesa e la moglie da portare in stazione”. Infine, l’uomo ha ricordato quel triste periodo che lo ha visto lontano dalle telecamere a causa del Covid, che ha preso in forma grave al punto di avere paura di morire.

A Gente Gerry cotti ha raccontato i dettagli riguardo la sua degenza in ospedale: "Ho fatto l'ossigeno, quello è la cura basilare. Quando l'ossigeno non arriva agli organi, la saturazione comincia a scendere e la batteria del tuo telefono comincia a spegnersi. Avverti spossatezza, è come se avessi fatto una maratona senza averla corsa. Sono stato nell'anticamera della terapia intensiva, nel vero senso della parola. Mi hanno dato una stanzetta che era a metà tra il reparto normale e l'intensiva. Per non spaventarmi troppo l'hanno data a me ma c'era una porta di vetro e vedevo tutto ciò che accadeva in intensiva. Grazie a Dio mi sono bastate 36 ore lì. In quelle 36 ore ho rivisto tutto ciò che è stato, tutto ciò che è e penso tutto ciò che sarà".

