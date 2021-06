Gerry Scotti, annuncio speciale. Quello che è successo ha spiazzato la tv

Gerry Scotti ha sorpreso tutti ancora un volta con il suo programma televisivo The Winner Is, andato in onda ieri sera su Canale 5. Ecco il motivo.

Gerry Scotti (foto da profilo ufficiale Instagram)

Gerry Scotti è sempre stato molto sorprendente a livello di conduzione, infatti tutti i suoi programmi sono un successo assicurato in termini di ascolti tv e share. E proprio ieri sera è arrivata l’ultima grande sorpresa che riguarda il presentatore televisivo di origine pavese.

Come conduttore televisivo ha presentato più di 700 prime serate e più di 8mila puntate di programmi tv. Davvero numeri impressionanti che testimoniano il grande successo ottenuto in televisione e l’amore da parte dei telespettatori vero la sua figura.

In realtà, il vero nome di Gerry Scotti è Virginio e la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come dj, infatti è molto appassionato di musica ancora oggi. Da giovane gli mancavano pochi esami per laurearsi in giurisprudenza, uno dei più grandi rimpianti della sua vita. Inoltre, non ha mai nascosto di essere molto credente.

Leggi anche –> Lutto per Striscia la Notizia: l’annuncio sui social

Gerry Scotti, ecco che cosa è successo ieri sera in televisione.

Ieri sera, Gerry Scotti ha catturato gran parte del pubblico televisivo. Infatti, su Rai 1 è andata in onda la partita dell’europeo tra Belgio e Russia, conclusa con la vittoria dei belgi per 3 a 0. Gli ascolti tv hanno fatto segnare per la partita più di 4 milioni di spettatori con uno share del 21.9 %.

Nonostante l’importanza della partita, il programma The Winner is condotto dal presentatore di Mediaset, ha fatto segnare i 2 milioni di spettatori con il 13% di share. Davvero un grandissimo risultato considerando che si tratta di una replica e soprattutto della complicata concorrenza andata in onda su Rai 1.

LEGGI ANCHE –>Ilary Blasi, la FOTO senza veli lascia senza fiato: Totti reagisce così

Questo dato avrà sicuramente fatto molto piacere allo storico presentatore di Canale 5. Per quanto riguarda le altre reti, buon risultato anche per Rai 2 con F.B.I con 1.5 milioni di spettatori e per Rai 3 con Sapiens con più di 1 milione di spettatori.