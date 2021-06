gerry-scotti-conduttore-di-scene-da-un-matrimonio?-la-sua-risposta

La notizia è di ieri: Gerry Scotti condurrà Scene da un Matrimonio? Non ha fatto neanche in tempo a diffondersi per bene in rete che è arrivata la smentita. A lanciare l’indiscrezione ieri è stato Davide Maggio, che però non ha dato per certo la cosa. In realtà si è parlato di una valutazione in corso, di Mediaset che ci starebbe pensando. Della possibilità che accada, non che è certo che accadrà. Insomma, come spesso succede in questi casi, sono solamente delle indiscrezioni che spesso giungono dai corridoi degli uffici in cui se ne discute e che sono ancora in corso di valutazione. E forse proprio perché nulla è certo e nulla è ufficiale spesso i diretti interessati intervengono per smentire.

Lo ha fatto anche Gerry Scotti, amatissimo conduttore di Canale 5 che è stato dato come padrone di casa della domenica sera della rete ammiraglia Mediaset. Una scelta che in realtà sarebbe più che convincente, Gerry è un volto famigliare per il pubblico e piace molto agli italiani. Il suo essere di famiglia è l’ingrediente vincente, che ha saputo costruirsi nel tempo grazie alla persona che ha sempre dimostrato di essere. E poi è divertente, sensibile e per qualcuno anche tenero. Così lo ha definito un giovanissimo cantante di Amici che ha ammesso di sperare di incontrare proprio lui. Non un cantante di alto rango, ma Gerry Scotti.

Insomma, Gerry è uno di famiglia, per l’appunto, e ritrovarselo al proprio matrimonio per il programma storico Mediaset sarebbe piaciuto a tante coppie. Questo è poco ma sicuro. Purtroppo però per il momento è arrivata la smentita. Come riportato da BubinoBlog, infatti, Scotti ha commentato la notizia di Scene da un Matrimonio così: “Non credo proprio…”, questa la risposta data a TvLandia su Instagram. Zio Gerry ha spento ogni speranza di vederlo in questo programma, tuttavia si sa da un po’ di tempo che c’è una novità in arrivo per lui.

Gerry Scotti sarà impegnato con Caduta Libera, Tu Sì Que Vales, Striscia la Notizia e poi aveva annunciato una piccola novità. Dunque le ipotesi sono due: prenderà la domenica sera ma non con Scene da un Matrimonio oppure Mediaset non ne ha ancora discusso con lui. L’indiscrezione potrebbe essere stata intercettata prima che il tutto si concretizzasse, perché no?