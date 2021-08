gerry-scotti-su-sanremo-“amadeus-mi-aveva-…”

Conosciamo tutti Gerry Scotti per essere un noto conduttore italiano il quale nel corso della sua carriera ha presentato tanti programmi televisivi e soprattutto ha dimostrato di essere un conduttore di grande talento. Grazie alla sua simpatia è riuscito a conquistare davvero l’affetto di milioni di telespettatori che lo seguono sempre con tanto interesse. Quest’ultimo però, nonostante sia molto amato e soprattutto uno dei conduttori che ha scritto o meglio contribuito a scrivere la storia dello spettacolo e della televisione italiana, non è mai approdato sul palco dell’Ariston. Di questo ne ha parlato lo stesso Gerry Scotti nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo TV. Ma vediamo qui di seguito cosa ha rivelato il conduttore.

Gerry Scotti, manca un tassello importante nella sua carriera

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Gerry Scotti è sicuramente uno dei conduttori più amati di sempre il quale grazie alla sua simpatia e al suo talento è riuscito a conquistare l’amore di milioni di telespettatori. Nel corso di una recente intervista che lo stesso ha rilasciato al settimanale Nuovo TV, sembrerebbe che abbia parlato del Festival di Sanremo e del fatto che non è mai approdato sul palco dell’Ariston. Pare che nel corso di questa intervista il conduttore si sia lasciato andare ad una confessione piuttosto inedita.

Mai condotto il Festival di Sanremo, perché?

“Mi è stato proposto due volte, ma non si è mai arrivati a una trattativa”. Queste le parole di Gerry, il quale quindi pare che effettivamente avesse voluto condurre il Festival di Sanremo, ma poi per dei motivi che comunque non ha specificato, questo non sarebbe stato possibile. Sappiamo bene che approdare sul palco dell’Ariston per un conduttore è sicuramente una esperienza molto importante. In molti pare che si siano chiesti cosa risponderebbe a Gerry Scotti qualora Amadeus, che c’è si accinge a ricoprire il ruolo di conduttore e direttore artistico del festival per il terzo anno consecutivo, chiamasse Gerry Scotti alla sua corte.

Il conduttore pronto a tornare con Caduta libera

Non si sa cosa risponderebbe il conduttore pavese, ma nel corso dell’intervista avrebbe dichiarato “Mi aveva invitato, ma non ho potuto andarci e mi è dispiaciuto”. Intanto Gerry Scotti è pronto a tornare in onda con uno dei programmi più amati di sempre da lui condotti ovvero Caduta libera. Il programma tornerà su Canale 5 esattamente il prossimo lunedì 30 agosto. Sembra che non ci siano poi così tante novità, almeno questo è quanto si legge dalle anticipazioni. Ad ogni modo, una delle poche è Il giornalone ovvero un gioco in base al quale i concorrenti saranno chiamati a rispondere a delle domande su alcuni fatti che sono avvenuti nel passato e dovranno anche indovinare i titoli di cronaca.