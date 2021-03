Gerry Scotti torna a Striscia e distrugge la Hunziker: “Al mio fianco voglio solo la Manzini. Ecco perché” Michelle Fatta fuori così. Fan increduli

Gerry Scotti si prodiga in complimenti per la sua nuova partner di banco a Striscia la Notizia, Francesca Manzini. Su Michelle Hunziker non una parola. Come ha dichiarato il famoso presentatore, la comica è “una forza della natura” con la quale sta ritrovando le gioie della conduzione: “Su di me, che sono un po’ più grande d’età, ha conseguenze benefiche. Quell’effetto che mi fa sentire più giovane”. Ma la nuova coppia televisiva ha un periodo limitato e presto al fianco di Gerry tornerà la famosissima Michelle, che sembra però non mancargli affatto.

Gerry Scotti e Francesca Manzini saranno dietro il bancone di Striscia la Notizia per tre settimane, in cui avremo modo di vedere la donna all’opera. Ma chi è la comica? Ha esordito sul piccolo schermo nei talk di Caterina Balivo come imitatrice. Poi ha partecipato ad Amici Celebrities ed è una voce radio molto conosciuta. Quello che l’ha resa maggiormente famosa è stata la sua imitazione della zia d’Italia, Mara Venier. Finalmente avrà un banco tutto suo, accompagnata da uno dei veterani della televisione, e dall’8 marzo sarà tutti i giorni in onda su Canale 5.

“Lo scorso anno, dopo il debutto ero così agitata che ho persino chiamato un’ambulanza perché avevo il cuore a mille. Ora ho fatto un pieno di camomilla e sono pronta a tornare per tre settimane. La cosa che mi rende più felice è condividere il bancone con Gerry”. Ha dichiarato Francesca Manzini in una intervista al settimanale Gente, in cui ha parlato sia del suo compagno di avventura sia del produttore e ideatore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci: “Ogni suo consiglio è una perla preziosa. Stessa cosa vale con Antonio Ricci: sii te stessa, improvvisa al momento giusto, impara a dosarti mi dice sempre”. Consigli speciali.

Gerry Scotti e Francesca Manzini sono quindi felicissimi di lavorare insieme e probabilmente potremo vederli collaborare ad altri progetti. Intanto Michelle Hunziker è a casa, in attesa di riprendere il suo posto. La presentatrice di All Togheter Now ha raccontato in un’intervista quali sono i suoi progetti: “Presto condurrò un one woman show. Questa è una idea che abbiamo avuto con il mio ex manager scomparso Franchino Tuzio e anche da Bibi Ballandi, anche lui non c’è più. Era previsto ci fosse il pubblico e per me è fondamentale averlo in studio. Così a causa del Covid-19 abbiamo deciso di spostare l’inizio dello show, appena la situazione migliorerà andrà in onda”.

Se Gerry Scotti l’ha completamente dimenticata facendosi affiancare da una più giovane Fancesca Manzini, Michelle Hunziker continua a parlare di lui e dell’affetto che li lega. Un pensiero, in particolare, al periodo in cui il conduttore è stata afflitto dal virus e che lo ha costretto vari in giorni in ospedale: “Zio Gerry mi ha fatto prendere un po’ di paura quando si è ammalato di Covid – ha confessato Michelle -. Più mi tranquillizzava e più mi preoccupavo. Poi ho letto la sua intervista sulla sua esperienza ed è stata una cosa davvero brutta per lui. Ci ha fatto preoccupare un pochino”. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici anche su Gogle News.

