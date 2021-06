Gerry Scotti, tutti ancora increduli: non ci sarà? L’annuncio spiazza

Gerry Scotti, l’annuncio spiazza decisamente tutti i suoi ammiratori: non ci sarà? Le sue parole lasciano tutti increduli: cos’è successo.

L’annuncio di Gerry Scotti spiazza tutti: davvero non ci sarà? Fonte Foto: screenshot video

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Gerry Scotti. Attualmente sul piccolo schermo con “Caduta Libera”, di cui il protagonista indiscusso è ancora il giovanissimo Nicolò Scalfi, e “The Winner Is”, il simpaticissimo conduttore vanta di un successo davvero spietato. Senza considerare, inoltre, che il suo curriculum è ricco di esperienze televisive più che importanti. A partire, quindi, dal famosissimo “Candid Camera”, programma che ha sancito il suo “addio” alla radio, fino al seguitissimo “La Corrida” o “Io Canto”, Gerry è stato la colonna portante di tantissimi successi. Sarà per questo motivo che l’azienda Mediaset aveva intenzione di affidargliene un altro?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, da Settembre prossimo, l’azienda Mediaset aveva intenzione di far ritornare in auge un programma seguitissimo del passato. E di affidarlo al grandissimo Gerry Scotti. Chi meglio di lui? Ebbene: a quanto pare, però, sembrerebbe che il conduttore abbia detto categoricamente no. Un annuncio clamoroso, quindi. E che lascia tutti increduli. Scopriamo tutti i dettagli.

Gerry Scotti, l’annuncio spiazza: “brutta” notizia, non ci sarà?

Cosa succederà sui canali Mediaset nella prossima stagione televisiva? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese ha serissime intenzioni di puntare su programmi del passato e di riproporli in chiave completamente diversa. Tra questi, si legge che ci sarebbe anche il famosissimo e seguitissimo “Scene da un matrimonio”. No, non stiamo parlando del film cinematografico uscito nel 1973, bensì del programma televisivo andato in onda dal 1994 al 1996 su Rete Quattro. E dal 2012 al 2015 col titolo “Nuove scene da un matrimonio” condotto da Davide Mengacci.

Ebbene: sembrerebbe che Mediaset abbia intenzione di riproporlo la Domenica sera. E di volerlo affidare ad uno dei più grandi conduttori di sempre. Ovvero, Gerry Scotti. Ecco, sarà davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Nel corso di una sua intervista a TVLandia, il simpaticissimo Scotti non ha battuto ciglio. Ed in merito ha detto: “Non credo proprio!”. Insomma, un annuncio davvero “choc”. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato increduli tutti i suoi ammiratori che già lo vedevano alla conduzione del programma.

Fonte Foto: screenshot video

Anche a voi sarebbe piaciuto rivederlo?