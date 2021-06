gerry-scotti,-un-durissimo-momento-‘privato’:-il-dramma-che-riguarda-la-sua-famiglia

Il difficile momento vissuto dall’amatissimo Gerry Scotti, il dramma che ha colpito la sua famiglia anni fa: cosa accadde.

Gerry Scotti, un durissimo momento ‘privato’: il dramma che ha colpito la sua famiglia (Instagram)

E’ uno dei volti più amati di Mediaset e dell’intero mondo della tv: Gerry Scotti non è solo un conduttore abilissimo con alle spalle tanta gavetta, ma molto di più. Il pubblico lo considera ormai uno di famiglia grazie alla sua semplicità e alla sua bontà d’animo dimostrate in diverse occasioni.

Un sorriso che solo a guardarlo mette allegria, ma anche tanta sensibilità e preparazione. Gerry, al secolo Virginio, dal 2011 è in coppia con Gabriella Perino, ma vent’anni prima aveva sposato Patrizia Grosso con la quale divorziò nel 2009. Ma quali furono le cause che portarono alla fine del matrimonio? Il conduttore ne ha parlato anche nel corso di una puntata di Verissimo spiegando cosa accadde tra lui e la madre di suo figlio Edoardo.

Gerry Scotti, il difficile periodo attraversato dalla sua famiglia: il divorzio dall’ex moglie

Gli ex coniugi oggi hanno un buon rapporto ed entrambi sono di nuovo felici accanto ad altre persone. Come anticipato, l’attuale compagna di Gerry è l’architetto Gabriella Perino, incontrata dal conduttore grazie alla scuola che frequentava il figlio; Patrizia Grosso invece è in coppia con l’imprenditore Guido Veneziani, coordinatore editoriale delle riviste del gruppo che porta il suo nome.

La felicità di oggi è però frutto di un momento durissimo per la sua famiglia: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”, ha raccontato Gerry.

Gerry Scotti, il durissimo momento ‘privato’: il dramma che riguarda la sua famiglia (Instagram)

