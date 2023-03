Gestantes e puérperas começam a ser vacinadas com a bivalente nesta segunda em Campos, no RJ

Ao todo, são 12 pontos de atendimento no município. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começou, nesta segunda-feira (20), a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em gestantes e puérperas, que são mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto.

Para receber o imunizante, é preciso ter concluído, pelo menos, o esquema primário de duas doses com as vacinas monovalentes. Além disso, é necessário ter tomado a última dose há, no mínimo, quatro meses.

De acordo com o Coordenação de Imunização da SMS, serão vacinadas com este reforço gestantes em qualquer idade gestacional e puérperas com 12 anos ou mais.

A vacina bivalente estará disponível para o novo público e também para idosos acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos.

Ela protege contra a cepa original do coronavírus (SARS-CoV-2) e as subvariantes ômicron. Ao todo são 12 postos de vacinação, sendo um no sistema drive-thru.

São considerados indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão: pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e uso de corticoide em dose maior ou igual a 20mg/dia de prednisona ou equivalente por mais de 14 dias. Crianças em uso de prednisona ou equivalente maior ou igual 2mg por mais de 14 dias até 10kg; indivíduos em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.

Para receber a vacina bivalente, é preciso levar, além do cartão de vacina contra a Covid-19, que contém as doses recebidas anteriormente, documento com foto, CPF e comprovante de residência.

As gestantes devem levar o cartão pré-natal e as puérperas precisam levar um documento que comprove o puerpério, como certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto. Já as pessoas imunocomprometidas, além dos documentos já citados, precisam levar o laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Locais de vacinação:

Das 9h às 16h:

Drive-thru no shopping de Guarus

Secretaria Municipal de Saúde (8h30 às 17h)

Clube da Terceira Idade

Fundação Municipal de Esportes ( Antiga AAB)

Quisque dentro da Rodoviária Roberto Silveira

Das 9h às 15h:

UBS Tocos, Lagoa de Cima, Conselheiro Josino, Parque Prazeres, Lagamar/Farol de São Tomé e Travessão.

Das 11h às 20h:

UPH Saldanha Marinho

