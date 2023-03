gestione-carriera-docenti-e-ata,-funzioni-sidi-aggiornate.-indicazioni-per-il-personale-in-pensione-e-in-servizio

Come scritto in precedenza sono state aggiornate le funzioni sul SIDI dedicate alla gestione della carriera del personale scuola per adeguamento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6 dicembre 2022. L’Ufficio scolastico di Torino ha pubblicato una nota con indicazioni per il personale in pensione e in servizio.

