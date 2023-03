Gestione dello studio notarile: report mensili per monitorare i flussi di liquidità

In questo articolo l’autrice riprende l’analisi dei flussi di cassa dello studio notarile e spiega, con estrema precisione, come “costruire” un interessante strumento operativo che partendo dai dati del bilancio, generato per cassa, e della parcellazione permette di analizzare mensilmente l’andamento economico-finanziario dello studio. L’applicazione dello strumento, sui dati semplificati di un caso studio, darà evidenza del divario che intercorre tra ragionare sull’utile di bilancio e vigilare invece sulla situazione e l’andamento mensile dei flussi di cassa e dei conti correnti bancari dello studio.

Vittorio Rienzo