gesto-vergognoso-sul-portiere-danese:-adesso-l’inghilterra-rischia-grosso

Inghilterra in finale a Euro 2020 contro l’Italia dopo la vittoria con la Danimarca, ma un episodio che coinvolge Schmeichel cambia tutto.

Ieri sera, l’Italia ha scoperto la sua avversaria in finale a Euro 2020. E’ l’Inghilterra, che in una semifinale tiratissima ha prevalso per 2-1 sulla Danimarca.

Inghilterra @ Getty Images

La gara si è risolta ai supplementari, con il rigore, contestato, fallito da Kane e parato da Schmeichel, con l’attaccante del Tottenham però capace di segnare sulla ribattuta.

La decisione dell’arbitro Makkelie e confermata dal Var ha scatenato le proteste dei danesi: il contatto su Sterling sembrava appena accennato. Ma le polemiche non si sono fermate a questo.

Numerose proteste anche per la dinamica dell’azione da cui è scaturito il presunto contatto da rigore. C’erano infatti due palloni in campo nella zona in cui è transitato Sterling prima di entrare in area.

Per finire, un ulteriore episodio che ha acceso ulteriormente gli animi sul web e gettato ombre sulla vittoria dell’Inghilterra.

Inghilterra-Danimarca, il procedimento aperto dall’UEFA: cosa è successo a Schmeichel

L’episodio è avvenuto proprio pochi secondi prima che Kane prendesse la rincorsa e battesse il calcio di rigore.

Kasper Schmeichel @ Getty Images

Si vede infatti chiaramente Kasper Schmeichel, portiere della Danimarca, essere investito dalla luce di un laser. Un elemento di chiaro disturbo.

Non è possibile dire se senza di esso l’estremo difensore sarebbe riuscito a trattenere il pallone invece che respingerlo sui piedi di Kane. La Uefa, in ogni caso, ha deciso di aprire un procedimento disciplinare.

Nel corso dell’inchiesta saranno valutati anche altri elementi, come l’accensione da parte dei tifosi inglesi di fuochi d’artificio e i fischi all’inno danese.

Tuttavia, l’Inghilterra non rischia una squalifica. La massima sanzione possibile potrebbe essere una multa molto salata. Ma ormai il risultato del campo è acclarato.

LEGGI ANCHE —> Quanto durerà l’emergenza Coronavirus nel mondo? La previsione che spaventa

LEGGI ANCHE —> Italia-Inghilterra, l’allarme dei virologi per la finale: “Non fate questi errori”

Sarà dunque la squadra di Gareth Southgate a sfidare l’Italia domenica a Wembley. Una finale durissima per la nostra Nazionale, contro uno stadio strapieno del pubblico di casa per l’occasione. Ma gli azzurri di Mancini hanno dimostrato di poter compiere qualsiasi impresa.