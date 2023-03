getam-apreende-107-quilos-de-drogas-em-aracaju

As informações foram confirmadas pelo Getam. Droga apreendida em Aracaju (SE)

PMSE

Uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) apreendeu na tarde desta terça-feira (28), em Aracaju 107 quilos e 250 gramas de drogas, entre maconha e skank.

Segundo o Getam, um homem que estava em um taxi, no Conjunto Orlando Dantas, na Zona Sul, foi abordado, e no veículo, os policiais encontraram cerca de cinco quilos de maconha. Ele informou aos policiais que estava apenas transportando os entorpecentes, e que havia mais droga em um apartamento no Bairro Manoel Preto, na Zona Norte. Os militares se dirigiram ao local e encontraram vários tabeles de maconha e skank empilhados.

O material apreendido foi levado para sede do Getam. Não há informações ainda sobre presos.

Ufficio Stampa