gf-vip-5,-ex-gieffina-vittima-di-un-incidente:-lo-sconvolgente-annuncio-che-terrorizza-i-fan

Grande paura per una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Gf Vip. Il racconto ha sconvolto i suoi numerosi fan che hanno temuto il peggio

Alfonso Signortini e gli autori del Gf Vip (Instagram)

Il suo annuncio ha allarmato i suoi numerosi follower che per la prima volta l’hanno sentita seriamente preoccupata per quanto successo, che ha visto coinvolta non solo lei, ma anche il suo fidanzato e il cagnolino.

L’ex Gf Vip, tra le protagoniste della passata edizione, è sempre stata molto pacata e raramente si è mai lasciata andare al nervosismo, come ha dimostrato in più occasioni proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio per questo motivo la sua preoccupazione ha dato da pensare ai suoi fans.

Un episodio che poteva avere conseguenze drammatiche e che ricorda in modo inquietante gli ultimi fatti di cronaca italiana, successi appena qualche settimana fa. Episodi in cui hanno perso la vita i poveri giovani coinvolti.

Gf Vip, l’ex inquilina racconta: “Siamo ancora sotto choc”

Sono queste le parole che ha usato per descrivere lo stato d’animo in cui ancora si trovano. L’accaduto è successo in Sicilia, dove assieme al nuovo compagno si trovava per una vacanza a tutto relax.

Stando al racconto dell’ex gieffina, mentre si trovavano in barca, un’altra imbarcazione sarebbe passata a velocità sostenuta accanto a loro, provocando onde pericolose. Fortunatamente i due sono riusciti in qualche modo a rimanere a bordo, ma in acqua è finito il quattrozampe del ragazzo.

A spiegare su Instagram quanto successo è stata una spaventatissima Guenda Goria, partecipante con la madre Maria Teresa Ruta alla quinta edizione del reality show. “Siamo ancora sotto choc”, ha detto, sottolineando quanto anche Mirko Gancitano, da qualche mese suo fidanzato, sia ancora turbato.

Per loro una grande paura e basta, fortunatamente sono illesi, a parte il bagno fuori programma del cagnolino, ma la mente è andata in un attimo al tragico incidente avvenuto a giugno sul Garda, quando a perdere la vita furono due giovani sbalzati dalla loro barca.

Leggi anche –> Gf Vip 6, i nuovi nomi per il cast: un graditissimo ritorno

Leggi anche __> Stefania Orlando “umiliata” dalla prossima concorrente del Gf Vip. Che stoccata!

Guenda ha infine voluto dare un avvertimento: “Queste cose non si fanno. Ricordatevi che il mare è pericoloso. Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo e ci si può fare male”.