gf-vip-6,-aldo-montano-e-alex-belli-quasi-alle-mani-addosso-(video)

Ancora acque agitate nella casa del Grande Fratello VIP. A rendere l’atmosfera decisamente più pesante è una lite che prosegue da ieri sera, i protagonisti sono Alex Belli e Aldo Montano. Partendo da quanto accaduto ieri sera in puntata, è stato mostrato un filmato dove l’attore – nella notte di halloween – si è recato in confessionale per lanciare alcune stoccate contro il suo amico, Aldo Montano. L’accusa che muove Alex è quello di essere troppo neutrale nella casa, da lui è visto come una persona che sta troppo in comfort zone senza mai prendere posizioni. Per questo Alex crede che Aldo non sia del tutto onesto nei suoi confronti.

Queste parole hanno inevitabilmente portato al caos. Montano reagisce scontrandosi con Belli, deluso per la sorprendente dichiarazione. Di tutta risposta, Alex si è giustificato affermando che quelle parole sono state dette dopo qualche bicchiere di troppo. Aldo non ha voluto sentire ragioni, rompendo di fatto i rapporti.

Nella mattinata di oggi Alex ha salutato Montano con un “Ciao Man, come stai?” come se la sera prima non fosse successo nulla. Aldo, quasi incredulo, si lamenta rispondendo che non può tornare tutto come prima dopo ciò che ha visto.

Allora Alex riapre il discorso e provoca Aldo “E’ uscito l’Aldo che volevo io” dice, Montano ribatte: “Bravo, mi hai provocato!”, Alex peggiora la situazione: “Allora che vogliamo fare? Saliamo su una pedana insieme?“. La frase rischia di far degenerare la situazione, tant’è che Montano si avvicina ad Aldo con una pacca sulla spalla e con intenzioni che non sembrano presagire a nulla di buono: “Vieni dai, vieni dai…forza!. Fammi vedere! Fai la guerra! A te piace la lingua. Ti piace la guerra alla lingua eh?! E’ la lingua il tuo campo” Miriana Trevisan arriva a dividere Aldo allontanandolo da Alex che in quel caso non ha mosso un ciglio (e aggiungiamo: fortunatamente).

I due poco dopo si spostano in giardino dove continuano a discutere animatamente. Alex invita Aldo a riflettere scaricando le colpe su Gianmaria che (a suo dire) ha fatto credere ad Aldo che si stesse sparlando di lui: “E’ inutile che ascolti quel c***o di ragazzino lì che, invece, ci vuole mettere l’uno contro l’altro. E’ quello che voleva fare, capisci?”. Aldo però è sicuro:

Sei tu che mi hai deliberatamente attaccato. Non accetto degli attacchi così. Non li accetto! Tu mi prendi, vieni di là, mi chiami e mi dici: “Aldo c’ho da risolvere una cosa” Non vai in confessionale a fare la suora! Inginocchiarsi e pregare in confessionale. Sei grande, grosso e cogli*ne.

“Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia“ lamenta Alex, “Non faccio recite. Ti reputo veramente un cog*ione” risponde il campione olimpico, sospendendo la discussione.