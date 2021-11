gf-vip-6,-alex-belli-a-soleil-sorge-nella-notte-“mi-sono-innamorato-di-te-…”

Nella serata di ieri, lunedì 29 novembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6. Come sempre, protagonisti della puntata sono stati loro, Alex Belli e Soleil Sorge. I due, in realtà, si sono resi ancora più protagonisti nel dopo puntata, ovvero durante la notte. Il motivo? Sembra che i due abbiano discusso a lungo sul loro rapporto. Ad un certo punto, però, Alex avrebbe fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole. E’ arrivata nella notte una vera e propria dichiarazione per la Sorge. Ma cerchiamo di capire effettivamente cosa è accaduto tra i due.

Grande fratello vip 6, Soleil delusa da Alex Belli

Durante la puntata, sembra che Soleil avesse fatto ben intendere di avere dei dubbi su Alex e sulla sua buona fede. Questo è stato intuito da Alex che ha voluto subito far capire a Soleil che il suo pensiero su di lui era del tutto sbagliato. “Inizio a farmi dei pensierini, perchè è ovvio che si trattenga davanti alle telecamere”. Queste le parole della Sorge che hanno fatto scattare l’immediata risposta dell’attore. “Io vivo con te 24 ore su 24 senza avere alcun tipo di remora. Le telecamere non mi frenerebbero se provassi qualcosa”. Queste le parole dichiarate da entrambi in puntata.

Nella notte una forte e intensa discussione tra Alex Belli e la Sorge

Qualcosa poi è accaduto nel dopo puntata, ovvero nella notte, quando Soleil ha confessato all’attore di essere rimasto piuttosto male dalla risposta che quest’ultimo le ha dato in precedenza. “Tu mi hai vista stranita, ma era perchè avevi detto una cavolata. Hai detto le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato. Non giochiamo così, lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, il silenzio per non infangare nulla. Tu però non devi farti girare le scatole se io ho l’occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata io di te. Poi ricorda che quella che passa peggio sono io”. Queste le parole di Soleil.

Alex Belli sembra sia rimasto parecchio colpito dalle parole di Soleil ma poi ha deciso di essere sincero con lei. “Le cose nostre sono nostre punto e basta. Senti me che ho qualche anno in più di te. Eravamo in diretta e tu avevi l’occhio giudicante. Ho i nervi a fior di pelle. Allora devo uscire da qui, perchè non riesco a stare qui dentro. Alla fine però io e te ci dobbiamo sorbire sempre le stesse cose a me segnano. Sono studo che da mesi siano dentro questo triangolo”.

In sauna i due confessano i loro sentimenti e volano parole molto forti

Pare che ad intromettersi in questa discussione sia stata Sophie, la quale in sauna sembra aver confessato ad Alex che Soleil è realmente interessata a lui. Alex e Soleil hanno continuato poi a discutere in sauna. Alex ad un certo punto avrebbe confessato i suoi sentimenti. “Tu pensi che le telecamere potrebbero fermarmi se ci fosse più di un’amizia? Lascia andare il tuo cuoricino tesoro. Il problema ce l’abbiamo qua dentro noi due. ok? Non lo chiamiamo problema, diciamo che tra noi c’è stata una complicazione. Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile”. Queste ancora le parole di Alex.

La dichiarazione di Alex

“Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. QUando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa”. Parole molto forti quelle di Alex che avrebbe addirittura pronunciato la frase “e se io mi sono innamorato di te è perchè ho visto questa dolcezza”. Insomma, parole molto forti sono volate la notte scorsa all’interno della casa. Adesso, sembra tutto più chiaro.