gf-vip-6,-alfonso-signorini-fa-una-battuta-a-gianmaria-antinolfi-e-federica-sui-social-risponde-a-tono

Ieri, lunedì 7 febbraio 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 e tanti sono stati i momenti salienti. Ad un certo punto, sembra che sia stata tirata in ballo un’ex gieffina, ovvero Federica Calemme che in qualche modo ha fatto un’uscita piuttosto “velenosa” nei confronti di Alfonso Signorini che è l’attuale conduttore del Grande fratello Vip 6. L’ex gieffina ed ex professoressa de L’eredità all’interno della casa non ha avuto modo di esprimere la sua personalità e pare che sia emersa per lo più per la relazione intrecciata con Gianmaria Antinolfi, il noto imprenditore partenopeo. Ma cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri?

Grande fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi il latin lover della casa

All’interno della casa più spiata d’Italia, Gianmaria Antinolfi è stato più volte definito il latin lover di questa edizione del reality. Effettivamente quando è entrato nella casa pare avesse una storia fuori con Greta Mastroianni, finita poi nel momento in cui è entrata in casa ed ha intrecciato una relazione con Sophie Codegoni. I due per diverse settimane si sono presi e lasciati, ma poi alla fine appena entrato in casa Alessandro Basciano, Sophie non ha perso un secondo nel lanciarsi tra le sue braccia. A quel punto, Antinolfi ha approfondito la conoscenza con la bella modella Federica che però inizialmente pare non fosse interessata. Con il passare dei giorni però sembra i che i due si siano avvicinati sempre di più e oggi si può dire che sono una coppia.

Alfonso Signorini provoca l’ex gieffino in studio

Nella puntata di ieri Gianmaria è stato ospite in studio. Ad un certo punto, Alfonso sembra lo abbia tirato in ballo. “Allora come va? Ti ho visto sabato in Monte Napoleone che eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. E’ solo l’inizio caro mio. Ciao Federica”. Queste le parole del conduttore, alle quali Gianmaria sembra abbia risposto dicendo “Ma che, l’ho portata all’outlet“.

La risposta di Federica sui social non si è fatta attendere

In questo modo, l’ex gieffino ha voluto riprendere una vecchia discussione avuta con Soleil che pare l’abbia criticato per averle comprato degli oggetti e vestiti all’outlet durante la loro frequentazione. Federica, che tra l’altro non era presente in studio, sembra abbia replicato sui social dicendo di non aver bisogno di avere un uomo per fare shopping. “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca“, avrebbe detto Federica.