gf-vip-6,-bomba-su-sonia-bruganelli,-alfonso-signorini-decide-che-…

Novità in casa Grande fratello vip, ma che non riguarderà i concorrenti quanto alcune persone facenti parte del cast. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, la nota opinionista di questa edizione del programma e moglie di uno dei conduttori più importanti della televisione italiana. Ebbene, sembra proprio che Sonia la prossima puntata del Grande fratello che andrà in onda lunedì 3 gennaio 2022 non sarà presente in studio. Il motivo?

Grande fratello vip, Sonia Bruganelli non sarà presente in studio nella prossima puntata

In molti pare abbiano interpretato questa notizia, come una sorta di ripicca da parte di Alfonso Signorini, dopo quanto accaduto la scorsa settimana tra i due. Ricorderete come effettivamente i due abbiano litigato in diretta tv. Ad ogni modo, nessuna ripicca e nessun cambio, ma semplicemente Sonia non sarà in studio perché partirà proprio in queste ore per Dubai insieme al marito Paolo Bonolis e alla sua famiglia. Ma chi andrà a sostituire Sonia?

Chi sostituirà Sonia nella puntata del 3 gennaio 2021?

Sarà Laura Freddi quindi a prendere il post della Bruganelli, anche lei un’ex di Paolo Bonolis. La notizia è stata riferita proprio in queste ore dal portale TvBlog, che tra l’altro ha parlato di una notizia Bomba che sarebbe arrivata proprio nelle scorse ore. Qualcuno avrebbe puntato il dito contro Signorini, accusandolo di averlo fatto di proposito e di aver scelto proprio un’ex compagna di Paolo Bonolis.

Due nuovi ingressi in casa, uno di questi potrebbe essere Delia Duran

Ma questa non è soltanto l’unica notizia bomba diffusa, ma ci sarebbe dell’altro. Ebbene si, stando a quanto riferito dal giornalista di Libero QUotidiano Francesco Fredella, il prossimo 3 gennaio ci saranno due nuovi ingresso all’interno della casa, ovvero Kabir Bedi e proprio lei, Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Al momento si tratta di un’indiscrezione. Al momento infatti, Delia sarebbe in quarantena insieme ad Alex e molto probabilmente per poter entrare all’interno della casa come concorrente. Nel caso in cui dovesse essere confermato il suo ingresso, sarà un vero e proprio shock, soprattutto per Soleil Sorge. Le due potrebbero davvero dare origine a delle scenate e liti molto pesanti all’interno della casa.