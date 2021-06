gf-vip-6,-i-nuovi-nomi-per-il-cast:-un-graditissimo-ritorno

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si avvicina sempre di più, ecco i nuovi nomi per il cast, tra cui un graditissimo ritorno.

La nuova edizione del Gf Vip di sta avvicinando sempre di più, infatti andrà in onda il prossimo autunno a settembre. Alla conduzione vedremo per la terza volta di fila Alfonso Signorini. Il giornalista è stato confermato grazie al grandissimo successo delle due precedenti edizioni da lui condotte.

La prima grande novità rispetto alla passate stagioni sarà il cambiamento che riguarda gli opinionisti. Pupo sicuramente non ci sarà, per sua stessa decisione. Mentre Antonella Elia non dovrebbe essere riconfermata per decisione degli autori stessi. Al loro posto ci dovrebbero essere Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Attualmente Alfonso Signorini e tutti gli autori del Gf Vip stanno decidendo quale sarà il cast dei concorrenti. Già stanno uscendo fuori le prime indiscrezioni sui futuri gieffini, per alcuni c’è già una certezza, mentre per altri ci sarebbero ancora dei dubbi.

Gf Vip 6, ecco chi sono i nuovi concorrenti del reality show.

Stanno circolando diversi nomi sui prossimi concorrenti del Gf Vip 6, alcuni davvero sorprendenti. Si parte con Giovanni Ciacci, spesso ospite in qualità di opinionista in tanti programmi tv, sia Rai che Mediaset. Il secondo nome è Manuel Zardetto, che ha avuto in passato una storia con l’ultimo vincitore Tommaso Zorzi.

Un nome davvero a sorpresa è quello di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto che nel 2019 perse l’uso delle gambe a causa di una sparatoria in cui venne scambiato erroneamente per un’altra persona. Il 22enne attualmente è diventato un esempio di forza di volontà incredibile.

Altri nomi sono quello della showgirl Francesca Cipriani e Sophie Codegoni, attualmente fidanzata di Fabrizio Corona, appena ventenne. Infine, si parla di un clamoroso ritorno di Maria Monsè, già concorrente del Grande Fratello nella terza edizione.