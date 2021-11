gf-vip-6,-il-sogno-a-luci-rosse-di-soleil-stasi-raccontato-ad-alex-belli

Si torna a respirare aria di tensione er0tica fra Soleil ed Alex Belli nella casa del GF VIP. Complice un sogno a luci rosse dell’influencer che ha fatto incuriosire l’attore al centro di una bufera con la sua compagna Delia Duran. A riportare le parole del sogno di Soleil è Biccy.it. Rivela di aver sognato di chiudersi in un armadio con un amico, ma per non far partire il tam tam sul nome, ha preferito non parlare:

Non ti dico cosa di preciso e con chi. A un certo punto entro in questa stanza che sembrava qui dentro la casa e finisco dentro l’armadio con questo ‘amico’. E tipo c’è stata una cosa un po’, dai vabbè hai capito. Poi oggi mi sono svegliata e quando mi sono avvicinata all’armadio ho vissuto il sogno e sono andata via perché era strana come situazione.

Alex vorrebbe sapere chi c’è in quel sogno, chiede più volte a Soleil di rivelare il nome o comunque cercare di farlo capire in un modo o in un altro, ma lei è irremovibile. Sui social all’hashtag #GFVIP in molti hanno subito pensato che dietro quell’amico ci sia proprio il nome di Alex Belli. Guarda caso qualche giorno fa anche Alex ha fatto un sogno particolarmente bollente e ancora guarda caso l’attore decide di raccontarlo solo dopo la confessione di Soleil:

In verità una di queste notti non ti ho raccontato, ma ho fatto un sogno ancora più pesante di questo. Anche qui c’è stata una ‘baciucata’. Era sempre con ‘un’amica’. Stavo per entrare nel confessionale e tu mi hai chiamato per restare tra le due tende dell’entrata. Mi hai portato lì e mi dici ‘cosa vuoi fare?’. Tu mi dici ‘qui dentro non ci guarda nessuno tranquillo’. Invece c’era una telecamera nascosta. Capisci a che livello siamo?

Anche lui non aggiunge nulla sull’identità dell’amica in questione e anche in questo caso il web crede fortemente ci sia di mezzo ancora una volta Soleil. Sarà davvero così?