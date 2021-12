GF VIP 6, Jessica Selassiè chiarisce con Sophie e Alessandro

C’è una persona di troppo fra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? E’ questo il quadro che viene fuori dai rapporti tra Jessica Selassiè, l’ex tronista e l’ex tentatore di Temptation Island nella casa del GF VIP. Da quando Alessandro è entrato nella casa, gli occhi delle due ragazze sono solo per lui. Chi tra di loro per ora ha avuto la meglio è sicuramente Sophie. Un bacio scattato nei giorni scorsi ha aperto la strada a mille ipotesi tra cui quella di poter essere una delle nuove coppie.

Chi spesso si è sentita come un terzo incomodo è proprio Jessica. Nelle ultime giornate i rapporti con Sophie si sono visibilmente raffreddati. Oggi però le due si sono riavvicinate grazie ad un chiarimento servito a capire quali sono state le ragioni dell’allontanamento da parte di entrambe. A Jessica non sono piaciute alcune battute sarcastiche venute fuori dalla bocca di Sophie, battute che sono collegate direttamente alla paradossale situazione venuta a crearsi tra di loro: “Per me stare con voi è un piacere – dice Jessica – ma anche una difficoltà agli occhi degli altri che ogni volta dicono che sto lì e facciamo il triangolo”.

Come detto, a scatenarsi nelle battute non è solo Sophie, ma anche la stessa Jessica. Un modo per sdrammatizzare e prendere le cose più alla leggera perché “Passare per quella che si vuole infilare in una cosa non mi va” aggiunge la principessa. Peraltro, Jessica ha affermato di non voler più inseguire Alessandro una volta aver capito di non poter avere altro che amicizia dal ragazzo. Sophie tenta di non appesantire troppo il chiarimento e rilancia: “Siamo un gruppetto, passiamo il tempo tutti e tre insieme”, ma Jessica è intenta a non trascorrere più il suo tempo con Alessandro per non fomentare altre incomprensioni tra lei e Sophie.

“Non dubitare mai della fedeltà che do a te e del valore che do all’amicizia. Non farei mai niente che possa andare contro il nostro rapporto” dice Sophie risolvendo la vicenda e abbracciando Jessica. Nella casa del GF VIP Manila, Soleil e Katia Ricciarelli sono rimaste sorprese della riappacificazione tra Sophie e Jessica…