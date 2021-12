GF VIP 6, lite furibonda tra Lulù Selassiè e Maria Monsé: “Idiota” “Triste” “Ignorante” (VIDEO)

Puntata del GF VIP al cardiopalma per Lulù Selassiè che non solo si è subita la seconda nomination da parte del suo tanto desiderato Manuel (e per la prima volta assistita davanti ai suoi occhi in lacrime) ma anche e soprattutto per uno scontro molto forte avvenuto con Maria Monsè. La concorrente nuova entrata non ha trovato molte simpatie in casa. Ad essere la prima sotto il mirino della Monsè è proprio Lulù.

Per Maria, gli attacchi di panico vissuti da Lulù sono una farsa:

Sei una persona triste e ignorante perché prendi in giro gli attacchi di panico. Nessuno si deve permettere di prendere in giro una persona per queste cose.

Lulù ha risposto così: “Per me lei è idiota e imbecille perché trovo molto ignorante che si permetta di prendere in giro gli attacchi di panico quando ci sono molte persone che ne soffrono. Mi ha denigrato per questo. Ma come ti permetti?“.

La tensione sale alle stelle quando Lulù si avvicina a Maria che le chiede di fermarsi: “Calmati! Sei una iena. Non mi va di sentirmi giudicata ed essere bollata come poco simpatica senza motivo. Maleducata!”

Non è solo Lucrezia ad aver riservato critiche verso Maria, anche Jessica e Sophie non sono state da meno.

La neo concorrente si difende e risponde ad Alfonso Signorini che le chiede “E’ vero che Lulù ha origliato mentre stavi al confessionale?”

Sì è vero! Sono stata giudicata antipatica perché volevo essere d’aiuto. Lulù è una grande furba, è scorretta ed è senza coscienza. Non solo ha sentito il confessionale, ma poi mi è venuta dietro ad urlarmi, a dirmi ‘come mi permetti di giudicarmi’. Mi sento libera di giudicare chi voglio e non sono idiota. Sei una ragazzina viziata.

Per Sophie, le continue lamentele di Maria sull’essere continuamente attaccata sono solo parole da persona vittimista. Francesca Cipriani difende Maria e ritiene che le nuove entrate in casa devono essere ben accolte e non attaccate a priori.